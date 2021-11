Ile-de-France : l'immobilier de luxe en plein essor à Paris et même en banlieue

Les acheteurs fortunés n'hésitent pas à dépenser jusqu'à 2 millions d'euros pour rénover leur bien. (illustration) (DokaRyan / Pixabay)

Malgré la crise du Covid-19, l'immobilier de luxe est en plein essor à Paris et en Ile-de-France. Le groupe Barnes, spécialiste de ce marché, a enregistré un volume de transactions en hausse de 70 % cette année par rapport à 2020. Les zones les plus prisées sont le XVIe arrondissement, le VIIe, le VIIIe et le XIe arrondissement, mais aussi les Hauts-de-Seine.

L'immobilier de luxe se porte bien, très bien même. En 2021, les professionnels du secteur ont enregistré des niveaux de ventes records. « Dans ce marché de niche, […] la demande est soutenue car l’immobilier ultra-luxueux est plus que jamais une valeur refuge », explique Richard Tzipine, directeur général du groupe Barnes, au Parisien.

Jusqu'à 2 millions d'euros pour rénover un bien

En 2021, le groupe Barnes a vu son volume de ventes croître de 70 % par rapport à 2020 et de 40 % par rapport à 2019. Cela s'explique en partie par le retour de certains Français expatriés mais également par l'investissement d'une clientèle extra-européenne qui a « continué à voyager grâce à leurs petits avions privés », selon Richard Tzipine.

Dans le même temps, les fonds d'investissement ont aussi manifesté leur intérêt pour l'immobilier de luxe avec des budgets compris entre 50 et 300 millions d’euros. Afin de rénover les biens acquis selon leurs goûts, les acheteurs n'hésitent pas à effectuer jusqu'à 2 millions d'euros de travaux.

Grand succès pour le XIe arrondissement

Parmi les secteurs les plus prisés figurent logiquement les XVIe, VIIe et VIIIe arrondissements de Paris, quartiers de luxe historiques. Mais le XIe arrondissement de la capitale attire également de plus en plus de gens fortunés grâce à ses commerces de quartier et son côté authentique.

Dans le même temps, certains coins d'Ile-de-France tels que les Hauts-de-Seine avec Asnières, Colombes, Courbevoie, intéressent aussi ces acheteurs aux budgets conséquents. Enfin, la campagne a retrouvé un certain intérêt grâce à la démocratisation du télétravail, note Barnes.