Il offre 100.000 € pour récompenser le meilleur investissement immobilier

Un agent immobilier propose de relever un challenge: suivre une formation puis trouver l’investissement immobilier le plus pérenne et le plus facile à gérer dans un délai d’un mois.

Que diriez-vous de gagner 100.000 € pour trouver le meilleur investissement immobilier possible avec 200.000 € de budget? C’est ce que propose Albert Satre, agent immobilier et auteur du livre Vivre de l’Immobilier . Un challenge qui débute le 28 novembre et qui s’achèvera le 27 janvier 2023 avec l’annonce du grand gagnant. Pour participer, il suffit de s’inscrire sur le site internet Vivreimmo.fr.

« Il est difficile de passer à l’action. Le challenge a pour finalité de pousser les participants à investir dans l’immobilier », souligne Albert Satre qui a déjà investi dans trois locaux commerciaux. Le bien sélectionné sera régi par une Société civile immobilière (SCI), une structure juridique composée d’au moins deux personnes, constituée ici à 50% du vainqueur et à 50% d’Albert Satre lui-même. Concrètement, ce dernier propose une formation en visioconférence aux inscrits avec des sessions de cours théoriques le lundi et des sessions de questions-réponses le vendredi, jusqu’à la fin du mois de décembre puis les participants auront un mois pour trouver l’investissement le plus approprié. Le coût de la formation est de 7 €, une somme symbolique pour inciter les particuliers à sauter le pas. La construction d’un réseau, la prospection d’un bien immobilier, la négociation du prix et le co-investissement seront abordés lors de ces heures de formation. Enfin, Albert Satre s’associera à une école qui forme des agents immobiliers à Lyon et les élèves voteront pour ce qui leur paraît être le meilleur investissement en fonction des critères établis par l’organisateur du concours.

Un investissement facile à gérer

Le bien dans lequel investira le vainqueur pourra être aussi bien un studio qu’un terrain, un garage, un local commercial ou une usine et pourra être situé dans n’importe quelle région de France. « Le seul critère à remplir: ne pas être aveuglé par la rentabilité mais réaliser un investissement pérenne, facile à gérer, qui demande le moins d’effort possible. Quand vous investissez dans un grand appartement avec 15 locataires à gérer ça prend beaucoup de temps alors que si vous investissez dans des murs commerciaux avec un seul locataire, cela requiert moins d’efforts », assure-t-il. Albert Satre affirme notamment qu’une forte rentabilité s’accompagne souvent de risques élevés de vacance.

« Trouver le meilleur investissement immobilier ce n’est pas un loto ni un coup de baguette magique », assure-t-il avant de recommander de s’appuyer sur son réseau mais aussi sur ce qu’il nomme « l’invisible », autrement dit, un bien dont on ne soupçonne pas immédiatement l’opportunité mais qui a du potentiel dès qu’on le fait changer d’usage. « Un garage situé en face d’une université sera plus rentable en étant transformé en bar par exemple ou un vieil hôtel à la campagne dont plus personne ne veut pourra intéresser des habitants qui souhaitent faire du coliving », explique-t-il.

Autre conseil dispensé par cet agent immobilier, trouver un bien qui corresponde à la typologie de la ville où il est situé. « Un beau château de 450 m² avec piscine intérieure où tout est en marbre, était à vendre pour 2 millions d’euros (environ 4400 € le m²). Une belle affaire sur le papier mais le bien est situé dans une commune pas très cotée, près de Saint-Etienne (42), et ne correspond donc pas au profil de la commune . Un immeuble de logements collectifs serait un meilleur investissement ici », développe-t-il.