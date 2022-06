Il fait don de sa maison de 260 m² pour aider des familles démunies

Ce don généreux va permettre au Secours Catholique d’ouvrir une maison de vacances pour les familles qui ne peuvent pas partir en vacances.

« C’est la première fois, depuis 5 ans que je suis président du Secours catholique, que je vois arriver un don de cette ampleur-là », se réjouit Hervé Bonamy, président du Secours catholique de Loire-Atlantique (44). Effectivement, Ker Coët est une maison cossue de 260 m² située dans un parc arboré de 900 m². L’emplacement est idéal, avec la plage à 200 mètres et la gare SNCF de Pornichet, en Loire-Atlantique, à un quart d’heure à pied.

Cette villa n’est pas destinée à rapporter une plus-value conséquente à ses propriétaires, Yves et Bénédicte Oriou, mais à devenir une maison de vacances pour des familles précaires, selon Actu.fr Pays de la Loire . L’objectif étant de permettre à des familles qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances de bénéficier d’un « séjour dans un environnement qui les rassure », développe le président du Secours catholique. Mais aussi de leur faire vivre des expériences collectives comme des visites par exemple tout en garantissant des espaces individuels, à partir de l’été 2023, date à laquelle la maison devrait ouvrir ses portes aux familles précaires. Une participation financière sera demandée aux familles mais elle dépendra de leurs ressources.

Des travaux estimés à 500.000 €

Quant au montant de la demeure, il est difficilement estimable, affirme Hervé Bonamy. Néanmoins, le prix du mètre carré avoisine les 4600 €/m2 pour une maison à Pornichet, selon le baromètre du Figaro. La villa devrait donc valoir au minimum 1 million d’euros. Des travaux d’aménagement sont à prévoir de l’ordre de 500.000 € environ. Il est nécessaire de revoir l’isolation de la maison, de refaire les peintures et la plomberie. « On souhaite également qu’il y ait un accès aux personnes à mobilité réduite », souligne le président du Secours catholique. L’association cherche des mécènes pour le financement des travaux.

La bâtisse de 2 étages sera organisée en plusieurs studios avec un coin cuisine de telle sorte que les familles puissent vivre en autonomie tout en profitant d’une salle à manger collective dont la capacité d’accueil s’élèvera à 15 personnes. « Cette donation n’est pas d’abord héroïque mais avant tout la fidélité à une invitation intérieure de partage, de justice et de solidarité… Elle est la joie de permettre que ce lieu puisse donner vie et repos à ces vrais héros, ceux qui dans des environnements matériel et humain difficiles luttent pour vivre dignement, dans leur ordinaire » expliquent les généreux donateurs.

Cette maison était une propriété familiale, acquise par les arrière-grands-parents d’Yves Oriou dans les années 1910. Sa famille avait mis en place une pension familiale puis des petits logements loués à des tarifs accessibles pendant les vacances. Yves Oriou reste donc fidèle aux projets mis en place par sa famille. Le Secours catholique s’est d’ailleurs engagé à ce que ce bien reste au service des personnes en situation en difficulté financière, pour un minimum de 20 ans.