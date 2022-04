Hyères est la ville la mieux équipée en panneaux solaires en France

Les villes françaises les mieux équipées en panneaux solaires sont essentiellement situées dans le Sud de la France.

Hyères (83), dans le Var, est la ville de plus de 50.000 habitants disposant de la plus grande proportion de panneaux solaires par rapport à la surface totale des toits de la commune, soit 442 panneaux solaires sur les bâtiments résidentiels, selon le classement des villes françaises les mieux équipées en panneaux solaires de namR. Cette société française s’appuie sur une géolocalisation de tous les bâtiments et reconnaît ainsi les panneaux solaires, photovoltaïques et thermiques, installés sur les toits. Ainsi, 335.329 bâtiments possédant une installation solaire ont été détectés dans l’Hexagone.

À Hyères, 7,6 mètres carrés de toiture sont couverts par des panneaux solaires tous les 1000 mètres carrés de surface de toit. La surface moyenne des panneaux solaires est de 47 m2 environ. Suivent Perpignan (7,1%), Pessac (6,8%), Ajaccio (6%) et Fréjus (5,5%). « La mise en place du Plan solaire fin 2019 de la région Sud a permis de multiplier les installations sur le territoire régional afin de limiter la consommation d’énergies fossiles et de faire face au changement climatique », précise Chloé Clair, directrice générale de namR.

Un intérêt visible sur tout le territoire

Les villes situées dans le Sud et le Sud-Ouest de la France sont donc les plus représentées. Le top 3 des régions les plus dotées en équipements solaires en 2020 le confirme. En tête la Nouvelle-Aquitaine avec 2753 mégawatts (MW) de puissance raccordée, puis l’Occitanie (2160 MW) et enfin la région Provence-Alpes-Côtes-d’Azur (1436 MW).

En revanche, lorsque namR s’intéresse à la présence d’au moins un panneau thermique ou photovoltaïque par bâtiment, on remarque que les villes françaises de plus de 50.000 habitants sont réparties de manière plus homogène à travers le territoire. Ainsi, Valence (6,71% des logements de la commune ont au moins une installation solaire sur leur toit), Perpignan (6,07%) et Strasbourg (4,9%). Suivent Villeurbanne, près de Lyon, avec 4,29% et Nancy, 4,11%.

La taille de ces installations est certes plus réduite mais l’intérêt des citoyens pour l’énergie solaire est visible dans tout le territoire. En 2019, l’énergie solaire représentait 2,5 % de l’énergie électrique produite. « Une source d’énergie inépuisable avec un potentiel intéressant pour favoriser une production électrique plus durable et dans un contexte géopolitique qui interroge sur l’indépendance énergétique », d’après namR. Plus de la moitié des Français (52 %) aimerait voir le prix des panneaux solaires baisser, quand 44 % des sondés attendent plus d’aides de la part de l’État, selon un sondage OpinionWay. « Si certains territoires s’appuient déjà sur le solaire, il peut encore être développé. Dans un contexte où les énergies fossiles sont de plus en plus contestées, le solaire apparaît comme une solution vers une transition durable qui adresse à la fois à l’urgence climatique mais aussi à la crise énergétique engendrée par la situation géopolitique en cours », souligne Chloé Clair.