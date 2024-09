Hausse ou baisse des impôts ? Michel Barnier laisse planer l’incertitude

Crédit photo : 123RF

À peine nommé Premier ministre, Michel Barnier a ravivé une question sensible qui promet de provoquer quelques tensions : celle de la « justice fiscale ». Interrogé lors de sa première interview sur TF1, il a déclaré ne pas s'interdire d'envisager une plus grande « justice fiscale », tout en restant flou sur les mesures concrètes envisagées. Une prise de position qui ouvre la voie à de multiples interprétations sur les futurs changements fiscaux.

Une absence de précisions qui soulève des interrogations

Les propos du nouveau Premier ministre laissent en effet place à la spéculation. Le manque de précision sur la question de savoir si cette « justice fiscale » impliquera une hausse ou une baisse d'impôts soulève des interrogations au sein de l'échiquier politique. Ce silence crée une incertitude qui, selon certains, pourrait refléter une volonté de réorientation plutôt qu'une augmentation directe des taxes.

Ses positions passées laissent entrevoir une approche rigoureuse

Les positions passées de Michel Barnier, marquées par une volonté de réduire la fiscalité sur les entreprises et d'encourager l'emploi tout en maitrisant les dépenses publiques, laissent entrevoir une approche rigoureuse. En effet, lors de la primaire des Républicains en 2021, Michel Barnier avait clairement affiché son intention de réduire de 10 milliards d'euros les impôts de production, qu'il qualifiait « d'anomalie typiquement française », tout en plaidant pour une baisse des charges sociales sur les salaires intermédiaires, afin de favoriser l'emploi qualifié et de libérer du pouvoir d'achat.

Dans son approche, Barnier a souvent mis l'accent sur une gestion rigoureuse des finances publiques, appelant à la réduction des dépenses inutiles, notamment en éliminant les doublons administratifs qui alourdissent le fonctionnement de l'État. Tout en étant un défenseur de la maîtrise des coûts, il proposait d'augmenter les salaires dans les secteurs essentiels, comme la santé et l'éducation, pour renforcer leur attractivité.

Sur la question des retraites, Barnier, comme la majorité des candidats de la droite à l'époque, défendait un report de l'âge légal à 65 ans, un choix qu'il justifiait par les économies à long terme pour l'État, estimées à 30 milliards d'euros. Il prônait également un allongement du temps de travail dans le secteur privé comme dans le public, pour aligner la France sur d'autres pays européens.

Sur le plan du travail, il se montrait favorable à des réformes incitatives, telles que la suspension des allocations chômage après deux refus d'une offre d'emploi raisonnable, et la mise en place d'une allocation sociale unique plafonnée, à l'exception des aides pour la vieillesse et le handicap. Michel Barnier souhaitait également développer l'apprentissage et favoriser l'accès au premier emploi en exonérant de charges les jeunes travailleurs pendant trois ans.

Un équilibre politique fragile

L'absence de détails sur ses intentions fiscales réelles maintient l'incertitude et ouvre la porte à de vives discussions au sein de la majorité et de l'opposition. Michel Barnier devra ainsi naviguer avec prudence entre les attentes de sa base politique et les exigences budgétaires du pays, tout en évitant de créer de nouvelles fractures.