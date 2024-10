Hausse des charges en copropriété en 2025 / pourquoi ?.jpg

Garantir un accès à la 4G dans tous les immeubles

À partir de 2025, les immeubles collectifs devront renforcer leur couverture 4G et préparer l'arrivée de la 5G pour les années à venir. Les copropriétaires seront donc tenus d'installer dans les parties communes de leurs locaux des antennes relais ou des équipements adaptés pour optimiser l'accès aux services mobiles dans l'ensemble des bâtiments. Cette adaptation est d'autant plus nécessaire que les infrastructures doivent répondre aux besoins de plus en plus importants engendrés par l'essor du télétravail. La hausse des charges de copropriété prévue pour 2025 concerne la modernisation du système d'alarme des ascenseurs, que l'on déclenche par un bouton en cas de blocage, afin de solliciter un dépannage. Près de la moitié des téléalarmes équipant les 630 000 ascenseurs du territoire fonctionnent encore avec le réseau mobile 2G et 3G. Or, celui-ci est en voie de disparition progressive, compte tenu de sa forte consommation en énergie et de sa faible performance. Il sera remplacé par la 4G et la 5G. Afin de répondre aux normes de sécurité obligatoires, les grands opérateurs devront donc abandonner peu à peu le premier réseau pour le remplacer par le second. Ainsi, la 2G va disparaître fin 2025 chez Orange, fin 2026 chez SFR et fin 2029 chez Bouygues. Quant à la 3G, elle cessera fin 2028 pour Orange, fin 2029 pour Bouygues et SFR. Les ascensoristes devront impérativement déployer les nouvelles technologies pour ces dates. Ces nouvelles règles, qui seront intégrées dans les PPT (plans pluriannuels de travaux), devront être discutées et votées lors des assemblées générales en 2025.

Des augmentations cumulées

La facture va donc grimper, et parfois de façon sévère. Le coût des travaux pourrait varier de 3 000 € à 10 000 € selon la taille de l'immeuble et l'adaptation nécessaire. Quant à l'abonnement, un copropriétaire d'une résidence de 18 logements en Isère déplore une dépense annuelle qui va passer de 360 € (en 2G) à 850 € (en 4G), en plus du coût de l'installation d'un cube pour connecter la téléalarme au réseau 4G. Cet exemple parmi d'autres illustre le potentiel retentissement financier pour l'ensemble des copropriétaires français. Ce coût supplémentaire s'ajoute à d'autres augmentations, notamment celle du salaire des gardiens d'immeuble, agents d'entretien et autres prestataires de services ou des contrats d'assurance, dont le prix s'est envolé compte tenu de la hausse des risques climatiques, des cambriolages et des sinistres. Il faut aussi prendre en compte le coût de l'énergie, la mise en conformité aux normes environnementales et les plans de rénovation énergétique imposés par la loi. Quant à l'impôt, la taxe foncière a déjà augmenté en 2024, mais elle poursuivra sa hausse en 2025 de 7 à 10 % selon les communes. Les copropriétaires devront obligatoirement s'adapter à ces nouvelles modalités, faute de quoi ils se verront appliquer des pénalités. La contrepartie positive est que cette couverture numérique plus performante optimisera la valeur de leurs biens.