Fonds euros ou unités de compte pour son assurance-vie en 2025 ?

Une femme en train de passer un appel téléphonique pour la gestion de son épargne (Crédits: Adobe Stock)

L'encours de l'assurance vie s'élève à 1 975 milliards d'euros à fin octobre 2024, en hausse de +5,7 % sur un an, selon le dernier communiqué de France Assureurs. En 2024, ce placement chouchou des Français a prouvé qu'il disposait d'une réelle capacité à résister aux turbulences économiques et aux incertitudes géopolitiques.

Quelles perspectives pour cette enveloppe en 2025 ? L'assurance vie séduira-t-elle encore les Français ? Que privilégier l'année prochaine pour investir en assurance vie : fonds euros ou unités de compte (UC) ? Notre avis exposé dans cet article.

Le fonds euros : la poche à privilégier pour son assurance vie en 2025 ?

Le fonds euros est la poche sécurisée de l'assurance vie. Garanti en capital, il est majoritairement investi en obligations. La contrepartie de l'absence totale de risque, c'est bien évidemment un rendement relativement peu performant.

Le rendement 2024, dévoilé début 2025, devrait stagner, voire légèrement baisser, en s'inscrivant aux alentours de 2,50 % en moyenne. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse : en premier lieu la baisse des taux, mais aussi vraisemblablement le ralentissement de l'utilisation de la provision pour anticipation aux bénéfices (PBB). Et la baisse du rendement du fonds euros devrait se poursuivre en 2025 puisque l'inflation est attendue en Europe aux alentours de 2 %, ce qui conduira la Banque Centrale Européenne à poursuivre l'an prochain son cycle de baisse des taux.

Alors, faut-il délaisser le fonds euros en 2025 ? Pas nécessairement. D'abord, il s'agit d'un placement à capital garanti, ce qui permet à l'investisseur de retrouver intact à tout moment les fonds déposés sur cette poche, assorti des gains. Dans un contexte macroéconomique complexe, avec un risque politique qui pénalise les marchés boursiers français, le fonds euros peut s'avérer une carte à jouer.

De plus, la baisse de l'inflation en 2024 et sa stabilisation au niveau cible de 2 %, voire en dessous, permet de bénéficier d'un rendement réel ajusté de l'inflation positif, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé.

Attention : nous vous rappelons que le rendement du fonds euros n'est pas identique pour tous, même si la moyenne du rendement de tous les fonds euros est abondamment commentée. Tous les fonds euros ne se valent pas et les rendements des fonds euros sont très différents. Notez que dans l'ensemble, les fonds euros traditionnels affichent les moins bonnes performances et les fonds euros des contrats nouvelle génération se démarquent. Pour 2024, leur rendement devrait se situer aux alentours des 3,50 % à 4 %. Il est souvent possible de doper la performance de ces fonds euros nouvelle génération en investissant une part minimale de son encore sur les supports en unités de compte.

Tous ces éléments sont bien sûr à prendre en compte au moment d'investir dans un fonds euros.

Les unités de compte : les supports à privilégier pour son assurance vie en 2025 ?

Les supports en unités de compte permettent d'investir sur l'ensemble des marchés financiers depuis son contrats d'assurance vie. Il est en effet possible de se positionner sur le marché actions mais aussi le marché obligataire, le marché immobilier, le marché des matières premières et même sur le private equity, via des titres vifs, des OPCVM, des ETF, des OPCI, des SCPI, des SCI, des FCPR et autres fonds de private equity.

Il existe bien évidemment un risque de perte en capital et la valeur des UC pourra fluctuer à la hausse ou à la baisse mais le potentiel de rendement est plus élevé que celui du fonds euros.

Attention : les perspectives peuvent être contrastées selon les marchés et les classes d'actifs. On constate par exemple fin 2024 une dichotomie entre les marchés boursiers UE et US, l'Europe étant pénalisée par le risque politique et les craintes de récession et les États-Unis étant dopé par la victoire à l'élection présidentielle de Trump. Le stock-picking et la diversification seront deux facteurs clés de succès en 2925.

Sur le marché immobilier, le secteur peine à s'extraire de la crise. Là aussi, il faudra se montrer sélectif et multiplier les investissements. Enfin, le private equity pourrait bien tirer son épingle du jeu en 2025. Cette classe d'actifs décorrélée des marchés boursiers bénéficie en effet de la baisse des taux.

En 2025 encore, les supports en unités de compte permettront de booster la performance de son contrat d'assurance vie, en allant chercher la performance là où elle se trouve, à savoir sur les marchés financiers. Attention cette année tout particulièrement la sélection des actifs et la diversification seront essentiels. Il convient de ce fait de choisir un contrat d'assurance vie qui propose une large gamme d'UC.

Fonds euros et UC : des enveloppes complémentaires pour bénéficier de tous les atouts de l'assurance vie en 2025

Il serait vain pour l'an prochain d'arbitrer entre fonds euros et unités de compte au regard du seul contexte macro-économique. Nous vous recommandons d'optimiser votre contrat d'assurance vie en investissant sur ces deux poches pour une meilleure diversification.

La répartition entre ces deux poches devrait davantage reposer sur votre profil de risque que sur les perspectives pour les marchés financiers en 2025. En effet, il faudra avant tout faire reposer votre décision sur votre profil de risque, votre horizon d'investissement et votre objectif d'investissement.

Depuis de nombreuses années, c'est l'association du fonds euros et des UC qui fait le succès de l'assurance vie et lui permet de s'adapter à tous les projets de tous les investisseurs. Et 2025 ne fera pas exception à la règle.

Attention tout de même au moment d'ouvrir votre contrat d'assurance vie à choisir un contrat avec un fonds euros performant et une large gamme d'UC, le tout avec des frais raisonnables. C'est finalement la qualité des supports d'investissement qui permet de dégager un rendement attractif, quelles que soient les circonstances de marché, ou presque.