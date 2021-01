Fonds euros : et si vous profitiez d'un bonus de rendement ?

De nombreux systèmes de bonus existent pour booster le rendement de certains fonds en euros. (© Shutterstock)

Depuis quelques années, les taux des fonds en euros des contrats d'assurance vie sont parfois majorés, en fonction de la part investie en unités de compte notamment. Le Revenu vous explique comment profiter de ces bonus, mais aussi les pièges de certaines pratiques commerciales.

Vous avez reçu le relevé annuel de votre contrat d'assurance vie et, bonne surprise, le taux du fonds en euros pour l'année 2020 est plus élevé que celui qui figure sur le tableau des rendements du Revenu*. C'est peut-être parce que vous bénéficiez d'un bonus sur le taux délivré par votre contrat.

En effet, aujourd'hui, de plus en plus d'assureurs ont mis en place une politique «promotionnelle» en majorant parfois le taux de leurs fonds en euros (ou «taux de participation aux bénéfices» dans le jargon de l'assurance vie) pour récompenser leurs assurés selon certains critères. Le Revenu vous aide à vous y retrouver.

Un seul fonds en euros pour les contrats d'assurance vie «monosupport»

Un seul fonds, un seul taux ! C'est la règle pour ces contrats qui, comme leur nom l'indique, ne proposent qu'un seul support - le fonds en euros - et qui échappent pour le moment à ces offres.

A noter que, sauf pour quelques contrats encore commercialisés, le taux servi sur ces «vieux» contrats est souvent décevant.

Plusieurs fonds en euros et plusieurs taux dans les contrats multisupports

Outre des supports dits en «unité de compte», les contrats multisupports proposent, de plus en plus souvent, plusieurs fonds garantis : un fonds en euros «classique» (investi à 80% en obligations) et, un - ou même parfois plusieurs - fonds en euros