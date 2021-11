Florent Pagny a dû brader ses voitures de collection pour payer ses dettes au fisc

La collection de Florent Pagny comportait notamment une Porsche 959 (illustration). (Pixabay / MarleneBitzer)

Florent Pagny révèle dans le dernier numéro du magazine Homme Deluxe qu'il a dû se séparer de toutes ses voitures de collection pour payer son amende au fisc en 2005. Fâché avec l'administration française, celui qui vit au Portugal compte quand même revenir habiter en France.

Sa collection de voitures y est passée. Florent Pagny s'est confié cette semaine dans les colonnes du magazine Homme Deluxe sur ses démêlés avec le fisc relaie. Le chanteur qui vit au Portugal depuis 2017, a en effet eu affaire avec le service des impôts en France en 2005. Condamné pour fraude fiscale, le coach de The voice a dû se résigner à vendre une partie de sa collection de voitures pour payer une partie de ses dettes, apprend-on.

Depuis la chanson Ma Liberté en 2003, on savait que Florent Pagny ne portait pas vraiment le fisc français dans son cœur. En 2005, le chanteur a finalement été condamné pour un problème de TVA dans sa déclaration, rappelle Voici. Il a alors été contraint d'ouvrir les portes de son garage. « J'avais une très belle collection de sept véhicules - une tuerie - dont j'ai dû me séparer aux enchères à cause des impôts », a précisé l'artiste à Homme Deluxe.

Mercedes, Ferrari, Porsche, Bentley

Avec cette vente aux enchères. L'artiste estime avoir réalisé une mauvaise affaire. « A l'époque j'ai juste récupéré ma mise et aujourd'hui ça vaudrait dix fois plus », a précisé Florent Pagny. Parmi les voitures de sa collection : une Mercedes 300 SL Papillon, une Ferrari 275 GTB2, une Dino, une Porsche 959 ou encore une Bentley S1, comme il l'avait confié en mai 2019 à l'émission Turbo, rappelle BFMTV.

Florent Pagny s'est depuis installé au Portugal. Là-bas, pas d'impôt sur l'héritage, sur la succession, sur la fortune et pas non plus d'impôt sur les royalties. Il va pourtant revenir en France après sa tournée des 60 ans. « Je suis conscient qu'Azucena (son épouse, Ndlr) est plus prévoyante que moi. Elle est ma meilleure conseillère. Et nous allons redevenir résidents français, tout simplement », précise l'artiste.