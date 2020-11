Faut-il opter pour le nouveau placement d'épargne retraite et lequel choisir ?

Le nouveau PER regroupe tous les anciens plans d'épargne retraite. (© Gilles Tronel)

Lancé il y a tout juste un an, le nouveau plan d'épargne retraite (PER) rencontrera-t-il le succès escompté par le gouvernement ? Rien n'est moins sûr car, en cette période incertaine, vous êtes nombreux à hésiter à vous engager à long terme. Pourtant, plusieurs éléments plaident en faveur de ce nouveau dispositif. Découvrez ses caractéristiques ainsi que notre banc d'essai pour vous aider à choisir entre dix PER du marché.

Le plan d'épargne retraite va-t-il changer la donne de l'épargne retraite en France comme le prévoient de nombreux professionnels ? «Nous sommes convaincus que la refonte de ce placement va inciter les Français à le reconsidérer», affirme Anne Lamotte, leader de l'écosystème Mon avenir, chez Allianz France, qui a lancé une nouvelle offre de PER en juillet dernier.

Le contexte économique et financier bouleversé du moment, qui pousse à privilégier la sécurité et la liquidité des dépôts à vue et des livrets bancaires, semble pourtant peu propice à cette forme d'épargne longue. «L'objectif gouvernemental de 300 milliards d'euros d'encours d'épargne retraite en 2022 contre 230 milliards en 2017 et de trois millions de PER souscrits, paraît bien ambitieux», confirme l'économiste Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne.

Toutefois, ajoute-t-il, «la question des retraites demeure un sujet d'inquiétude légitime pour un grand nombre de Français et le PER a indéniablement un potentiel de croissance dans les prochaines années».

Figées par le confinement, les souscriptions de PER individuels semblent d'ailleurs repartir à la hausse. Selon la Fédération française de l'assurance, près de 210 .000 contrats ont ainsi été souscrits entre octobre et fin juin (dont 84.000 entre octobre et décembre), portant l'encours du PER à près de 1,6 milliard