Faut-il investir dans les livrets réglementés en 2025 ?

livret a (Crédits: Adobe Stock)

Le livret A reste un placement qui séduit les Français, voire même le placement le plus apprécié des épargnants. À fin 2024, on comptabilisait 57 millions de livrets A (et 26 millions de LDDS) pour un peu plus de 68 millions d'habitants. Fin octobre 2024, l'encours du livret A frôlait les 427 milliards d'euros et celui du LDDS atteignait les 155 milliards. C'est dire le succès de ces enveloppes ! Le LEP de son côté, mis en lumière ces dernières années par les pouvoirs publics, a gagné en popularité. Selon les derniers chiffres de la Banque de France, le nombre de LEP est passé de 9,5 millions en mars 2023 à près de 11,5 millions en mars 2024. Et l'encours sur ce placement approche les 78 milliards.

Mais ce succès va-t-il durer alors que les livrets réglementés devraient connaître une baisse de leur rémunération en 2025 ? Depuis 2020, le taux des livret A, du LLDS et du LEP ont enchaîné les révisions à la hausse. Une baisse pourra-t-elle freiner l'enthousiasme des épargnants ? Découvrez dans cet article s'il faut encore investir dans les livrets réglementés en 2025.

Quelle baisse des taux pour les livrets réglementés en 2025 ?

La variation des taux d'intérêt du livret A (et le taux du LDDS est identique) obéissait auparavant à des règles de calcul bien définies. En principe, le plancher minimum de rémunération du livret A correspondait à l'inflation majorée de 0,25 %. Le calcul se faisait sur la base de l'inflation et des taux d'intérêts interbancaires (Euribor et Eonia). En 2020, une modification fait chuter le rendement du livret A dont le taux correspond alors à la moyenne semestrielle du taux d'inflation et des taux interbancaires à court terme (EONIA), avec un arrondi au dixième de point le plus proche, au lieu de l'arrondi au quart de point pratiqué auparavant, assorti d'un taux plancher de 0,5 %.

Désormais, le calcul du taux du livret A ne semble plus reposer sur rien et l'opacité la plus totale entoure le calcul du taux du livret A. Seule certitude : le Gouverneur de la Banque de France émet une proposition au Ministre de l'Économie et des Finances qui prend la décision finale. En ce qui concerne le LEP, la situation est peu ou prou identique : la rémunération est fixée par l'État.

Le livret A et le LDDS affichent un taux de 3 % jusqu'au 31 janvier 2025, date jusqu'à laquelle le Gouvernement s'était engagé à ne pas revoir à la hausse ou à la baisse le taux du livret A après l'avoir maintenu à 3 % alors que l'inflation s'envolait. Mais à compter du 1er février 2025, le taux du livret A (et du LDDS avec lui) sera abaissé à 2,4 %.

En ce qui concerne le LEP, son taux a été abaissé de 5 % à 4 % le 1er août 2024 mais il a été révisé à la baisse pour le 1er février 2024 à 3,5%.

Les livrets réglementés, un placement intéressant malgré un rendement en baisse ?

Toute la question est donc de savoir si malgré la baisse anticipée, les livrets réglementés seront malgré tout encore intéressants en 2025. D'abord, il faut rappeler que les livrets épargne, contrairement au compte courant, sont rémunérés.

Ensuite, il est essentiel de rappeler que cette rémunération a été supérieure à l'inflation une bonne partie de l'année 2024, et qu'elle devrait encore l'être en 2025 malgré la baisse. En effet, si le taux du livret A et du LLDS sont bien abaissés à 2,4 %, et 3,5 % pour le LEP, avec une inflation en France prévue aux alentours de 2 % (elle est même légèrement en dessous fin 2024), alors le rendement réel ajusté de l'inflation de ces placements est positif.

Le livret A et le LDDS, et a fortiori le LEP, permettent de gagner un peu d'argent, surtout que les gains ne sont pas imposés. Rappelons en effet que contrairement à d'autres placements sans risque comme les livrets épargne classiques proposés ou le fonds euros de l'assurance-vie, les livrets réglementés bénéficient d'une exonération de l'impôt sur les plus-values et des prélèvements sociaux. Aucune taxation des gains n'est appliquée, ce qui vient encore renforcer l'attractivité de ces placements qu'il conviendra bien évidement de conserver (ou d'ouvrir) en 2025.

Pourquoi investir dans les livrets réglementés en 2025 ?

Attention tout de même, l'objectif n'est pas de remplir à tout prix ses livrets réglementés. Étant donné leur faible performance, il est recommandé de les utiliser pour conserver son épargne de précaution. Ainsi, vous bénéficiez d'une rémunération pour conserver votre fonds d'urgence qui doit être disponible à n'importe quel moment pour pallier les dépenses imprévues et urgentes.

Vous pourrez aussi vous servir des livrets réglementés pour financer vos projets de court terme comme le financement des vacances, ou de travaux, ou l'achat d'une voiture par exemple. Si les livrets de l'épargne réglementée sont pleins, il pourra être opportun alors de se tourner vers des livrets fiscalisés.

Mais le financement de vos projets de long terme doit être envisagé avec d'autres enveloppes car l'investissement sur les marchés actions et immobiliers est essentiel pour aller chercher de la performance. Certes, il d'agit d'investissements volatils comportant un risque de perte en capital mais ces classes d'actifs sont aussi celles qui sur le long terme affichent les meilleures performances. Vous pourrez ainsi ouvrir PEA et compte-titres, mais aussi assurance-vie et PER selon vos projets.