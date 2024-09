Faut-il encore miser sur le LEP ?-iStock-Diy13.jpg

Pour rappel : qu’est-ce que le LEP et qui peut en ouvrir un ?

Le LEP est destiné aux personnes aux revenus modestes, et de ce fait, est soumis à conditions de revenus (pour 2023, un revenu fiscal de référence de 22 419 pour une personne seule, et inférieur à 32 818 € pour deux parts.). Il est également réservé aux personnes âgées de plus de 18 ans et domiciliées dans l’Hexagone. Un seul livret peut être ouvert par personne - deux livrets par foyer fiscal (un pour l’épargnant et l'autre pour son époux/se ou partenaire de Pacs). Le versement initial minimum sur un LEP est de 30 euros, et son plafond est fixé à 10 000 euros, hors calcul des intérêts capitalisés, à partir du 1er octobre 2023. Ces intérêts sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le capital du LEP reste toujours disponible, tandis que les montants et cadences de versements sont libres.

Un taux qui baisse au rythme de l’inflation…

L'inflation sert de boussole au taux de rémunération du LEP. Or, ces derniers mois, elle poursuit sa décroissance… Elle s’est ainsi établie en août, à 1,8 %, passant pour la première fois sous le seuil des 2% (soit son taux plus bas depuis le printemps 2021). Il n’en fallait pas plus à la Banque de France (BdF) pour presser le ministère de l'Economie de diminuer le taux de rémunération du LEP. Ce qu’il a fait, en le ramenant à 4%, c’est-à-dire un point de moins. En dépit de cette baisse, force est de constater que le LEP reste le livret sécurisé réglementé le plus rémunérateur, offrant un capital garanti, et des intérêts défiscalisés. Ses conditions d’ouverture restent peu contraignantes (seul un versement initial de 30 € est nécessaire), tandis que l’épargne reste disponible à tout moment, via des retraits simples au guichet, par carte bancaire ou des virements de compte à compte.

LEP versus Livret A et LDDS

Le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), sont des produits de placements réglementés aux caractéristiques très proches du LEP. Leur taux a été maintenu à 3% jusqu'en janvier 2025. Si ce dernier est inférieur à celui du LEP, leur souscription n’est pas soumise à conditions de revenu, ce qui contribue à leur succès : environ 578 milliards d'euros ont ainsi été déposés sur ces deux livrets, permettant de « relancer le financement du logement social, avec plus de 16 milliards de nouveaux prêts signés en 2023, et d'assurer une distribution de crédits aux PME plus abondante et à moindre coût que chez nos principaux voisins européen », a expliqué la Banque de France.