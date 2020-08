«Faites travailler des ouvriers français»: la mise en garde de Le Maire au BTP

En contrepartie du soutien financier du gouvernement, le ministre a réclamé que le BTP «limite au strict minimum le recours aux travailleurs détachés».

Au départ, une question d'une entrepreneuse du BTP à Bruno Le Maire pour savoir si le gouvernement allait aider le secteur qui représente 2 millions d'actifs et pèse plus de 6% du PIB. Le ministre de l'Économie et des finances, qui intervenait dans le cadre de l'Université d'été du Medef, a répondu par l'affirmative. «Nous allons vous soutenir massivement. Il y aura plusieurs milliards d'euros sur la rénovation énergétique des bâtiments dans le plan de relance», a promis Bruno Le Maire qui n'a pas souhaité donner de chiffre précis. Mi-juillet, la ministre chargée du Logement Emmanuelle Wargon a annoncé qu'au total, ce sont entre 4 et 5 milliards d'euros qui seront investis, tant dans la construction que dans la rénovation, dans le bâtiment.

Mais à peine cette promesse faite, Bruno Le Maire a aussitôt exigé, sur un ton ferme, une contrepartie de la part des entrepreneurs du bâtiment. «Je vous en supplie, limitez, au strict minimum (la formule a été prononcée deux fois), le recours aux travailleurs détachés. Faites travailler les ouvriers français! Engagez des jeunes, portez-les, qualifiez-les parce que de ça dépend le succès du plan de relance», a réclamé le locataire de Bercy, applaudi par la salle (voir le tweet ci-dessous, publié par le président de la Fédération du bâtiment).

Qu'en est-il dans la réalité? Plus de 250.000 travailleurs détachés sont venus en France, en 2018, selon le gouvernement. La plupart ayant été détachés plusieurs fois, on compte plus de 580.000 contrats. Le BTP est le troisième secteur qui en embauche le plus, à en croire la Cour des comptes qui a publié un rapport sur le sujet en février 2019, avec 68.500 salariés détachés, derrière l'intérim (144.000) et l'industrie (101.000). Mais, contrairement aux deux autres secteurs cités ci-dessus pour lesquels la dynamique est «soutenue», dans le BTP, «le nombre de salariés détachés diminue depuis 2015», précisent les Sages de la rue Cambon sans donner d'évolution précise.

En revanche, le BTP est le secteur qui est le plus pénalisé pour avoir omis de déclarer un travailleur détaché. En 2017, l'inspection du travail a prononcé plus de 1000 sanctions administratives pour ce motif. «Entre janvier et août 2017, les trois quarts des amendes ont concerné le BTP», souligne la Cour des Comptes.