Facture de gaz : consommez-vous plus ou moins que la moyenne ?

Vos factures de gaz vous semblent exorbitantes ? Vous voulez savoir si vous consommez davantage que la moyenne, ou si vous faites partie des Français les plus économes ? Le point en chiffres.

Le Médiateur de l'énergie met à la disposition des ménages un simulateur en ligne afin de situer son niveau de consommation par rapport à celui de foyers comparables. Le site d'information financière MoneyVox s'est prêté au jeu, et a effectué différents calculs en fonction du type d'usage du gaz, des caractéristiques du logement et de la composition du foyer. Alors, payez-vous plus ou moins que la moyenne des Français pour vos factures de gaz ?

Combien une personne seule consomme-t-elle de gaz en moyenne ?

Pour effectuer les simulations nécessaires sur le site du Médiateur de l'énergie, MoneyVox a choisi deux logements types situés à Rennes, une maison de 60 m² et un appartement de 45 m², construits à deux périodes distinctes, entre 1982 et 1989 et entre 1999 et 2012, et équipés d'une chaudière standard de plus de 15 ans. Avec ces données et pour un usage cuisson et chauffage, la consommation annuelle moyenne de gaz d'une personne seule est comprise entre 5 100 kWh pour l'appartement le plus récent et 8 400 kWh pour la maison la plus ancienne.

Au vu des tarifs actuels de vente du gaz, il faut ainsi compter sur une facture moyenne comprise entre 1 092 et 1 739 euros pour une consommation de 8 400 kWh. À 5 100 kWh par an, la facture redescend entre 724 et 1 145 euros. Par ailleurs, en usage cuisine et eau chaude uniquement, la consommation de gaz varie en moyenne de 1 300 à 1 400 kWh par an, toujours pour une personne seule.

Quelle est la consommation moyenne de gaz d'un couple ?

Pour simuler la consommation de gaz d'un couple à l'année, MoneyVox a retenu les mêmes dates de construction que pour une personne seule, mais des logements plus grands : un appartement de 60 m² et une maison de 80 m². Cette fois-ci, en usage cuisine, eau chaude et chauffage, la consommation moyenne oscille entre 9 000 kWh pour l'appartement le plus récent et 11 600 kWh pour la maison la plus ancienne.

Côté tarifs, il faut ainsi compter au maximum entre 1 296 euros et 2 053 euros, et au minimum entre 1 058 et 1 417 euros à l'année. En usage cuisson et eau chaude, la consommation de gaz d'un couple redescend fortement, puisqu'elle s'élève alors en moyenne à 2 100 kWh pour un appartement de 60 m² construit ente 1999 et 2012, et 2 200 kWh pour une maison construite entre 1982 et 1989.

À quelle facture de gaz s'attendre pour une famille de 4 personnes ?

Qui dit famille plus grande, dit généralement logement plus grand. Les superficies des logements retenus pour la simulation effectuée sur le site du Médiateur de l'énergie varient ici entre 100 m² pour un appartement et 120 m² pour une maison. Avec de telles caractéristiques, la consommation moyenne de gaz d'une famille de 4 personnes en usage eau chaude, cuisine et chauffage varie entre 12 200 kWh, toujours pour l'appartement le plus récent, et 17 700 kWh, pour la maison la plus ancienne.

Avec les offres tarifaires actuellement en vigueur, la facture annuelle moyenne pour une telle famille atteint ainsi les 1 798 euros à 2 823 euros pour une consommation de 17 700 kWh, et 1 330 à 2 105 pour une consommation de gaz de 12 200 kWh. Pour un même foyer n'utilisant pas le gaz comme mode chauffage, la consommation de gaz est alors bien plus faible, avec une moyenne allant de 3 000 à 4 400 kWh.