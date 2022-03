Facture d'énergie : les 4 astuces qui permettent de faire de belles économies

Le prix du gaz a bondi avec le conflit en Ukraine. Comment faire baisser la note avec les moyens du bord ? ( Crédits: © Richard Villalon - stock.adobe.com)

Depuis plusieurs mois, le coût de l'énergie explose. Mais qu'il s'agisse de gaz ou d'électricité, certains petits gestes peuvent faire baisser la facture de manière franche. Quels sont-ils ?

Par MoneyVox,

Le coût de l'électricité et du gaz a bondi depuis plusieurs mois en France, d'abord en raison de la crise sanitaire du coronavirus, puis en lien avec la guerre en Ukraine. Les particuliers sont très impactés, avec une augmentation estimée à au moins 400 euros sur l'année 2022 d'après le groupe d'assurance-crédit Euler Hermes. Comment est-il possible de faire face à une telle hausse ? Découvrez 4 astuces pour alléger votre facture d'énergie rapidement et simplement.

Baisser le chauffage dans sa maison, le geste le plus important

En matière de consommation énergétique, le geste le plus impactant est de baisser le chauffage en période hivernale. Nul besoin de chauffer son logement à 21 ou 22 degrés ! Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie explique ceci : "L'agence de la transition écologique (ADEME) rappelle que dans les pièces à vivre (salon, cuisine...) 19/20 degrés suffisent et dans une chambre 17 degrés".

En réduisant la température d'un degré dans une maison ou dans un appartement, c'est environ 7 % d'économie sur la facture d'énergie finale selon les estimations de CLCV. L'association de consommateurs précise que les usagers doivent "être vigilants sur leur consommation d'énergie en adoptant un comportement économe dans leur quotidien", ceci dans l'objectif de préserver leur pouvoir d'achat, mais également de réduire le phénomène de dépendance énergétique notamment lié à l'importation de gaz depuis la Russie.

Ces autres gestes quotidiens pour économiser de l'énergie

En dehors de la température du chauffage des logements, plusieurs petits gestes supplémentaires peuvent avoir un grand impact sur la facture d'électricité ou de gaz à payer, et donc sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Dans un récent article, le journal Le Parisien en liste plusieurs. Le fait de débrancher les appareils électriques en veille durant la nuit, ou lorsqu'ils ne sont pas utilisés, a une grande importance. Selon les estimations effectuées par l'ADEME, chaque ménage pourrait ainsi économiser entre 50 et 150 euros par an, et ainsi alléger son budget électricité. Sont notamment concernés les ordinateurs portables ou fixes, les télévisions ou les box internet.

Côté cuisine, il est aussi possible de faire chauffer l'eau de cuisson des aliments dans une bouilloire, et non dans la traditionnelle casserole, cette dernière étant plus énergivore. Et pour les foyers qui ne sont pas équipés d'une bouilloire, il est intéressant de mettre un couvercle sur sa casserole durant le temps de chauffe. Ce petit geste permet d'arriver à ébullition plus vite, et ainsi de consommer environ un quart d'énergie en moins. Le réfrigérateur, appareil particulièrement gourmand en électricité, doit faire l'objet d'un entretien méticuleux. En le dégivrant et en le dépoussiérant, les foyers peuvent ainsi réduire sa consommation en énergie, et donc leur facture finale d'électricité.