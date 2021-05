Évitez de demander un prêt immobilier vers midi, il risque d'être refusé

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les banquiers sont moins «aptes» à accéder votre crédit avant la pause déjeuner, selon une étude de l'Université de Cambridge.

Avant de demander un prêt à votre banquier, vérifiez l'heure à laquelle vous allez le voir! Non, ce n'est pas une blague. Mais la conclusion d'une étude menée par des chercheurs du département de psychologie de Cambridge. Après avoir passé au crible plus de 26.000 demandes de crédit reçues par 30 banquiers d'un même établissement, les auteurs de l'étude vous conseillent d'éviter de prendre rendez-vous vers midi. Pourtant, l'étude précise que les profils de risque des emprunteurs sont «relativement simples».

La raison? Les banquiers souffrent de «fatigue décisionnelle» à ce moment de la journée. Dit autrement, après une matinée d'efforts, ils sont moins «aptes» à prendre une décision aussi délicate qu'accorder un crédit immobilier. Car le banquier doit s'assurer de la solidité financière de son client tout en lui proposant les meilleures conditions d'emprunt. «Même les décisions que nous pourrions supposer être objectives, sont influencées par des facteurs psychologiques, analyse Tobias Baer, l'un des deux auteurs du rapport. Cela montre clairement que des pauses régulières pendant les heures de travail sont importantes pour maintenir des niveaux de performance élevés».

Évitez aussi la fin de journée!

Du coup, l'étude montre qu'à mi-journée, les banquiers prennent la décision qui les oblige à faire «relativement peu d'effort mental» et qu'ils pensent être la plus sûre pour leur établissement, à savoir refuser le crédit immobilier. Plus sûre peut-être mais coûteuse aussi. La banque aurait ainsi collecté près de 510.000 dollars (environ 422.000 euros) en mensualités de prêts supplémentaires si le rendez-vous avait été pris plus tôt dans la journée pour les demandes qui ont été refusées parmi les 26.000 et quelques dossiers analysés par les chercheurs.

«Les agents de crédit sont plus disposés à prendre la décision difficile d'accorder à un client des conditions de remboursement de prêt plus clémentes le matin. En début d'après-midi, ils ont pu à nouveau prendre de meilleures décisions», explique le professeur Simone Schnall, coauteur du rapport.

Bref, il vaut mieux solliciter votre banquier au début de chaque demi-journée. Avant que le taux d'approbation décline à nouveau après 17 heures, soit une heure avant la fin de leur journée. Conclusion: évitez aussi de solliciter votre banquier en fin de journée.