Été 2024 : louez votre logement en toute simplicité avec Amivac

Vous êtes propriétaire d'un bien et vous envisagez de le louer pendant les événements sportifs de l'été 2024 en France ? Vous faites le bon choix. Si c'est la première fois que vous mettez votre logement en location, vous pouvez faire confiance à la plateforme Amivac pour vous accompagner d'une manière simple et rentable.

Amivac en quelques mots

Amivac, c'est la plateforme de location de logements de vacances, qui depuis 2005 met directement en relation les locataires et les propriétaires. Sur ce site, il existe des logements adaptés à tous les goûts, toutes les envies et tous les budgets. Des villas de luxe aux maisons de campagne, en passant par les appartements branchés ou les chalets de montagne... Au total, ce sont plus de 20 000 propriétés référencées sur Amivac, et des milliers de propriétés supplémentaires issues de sites partenaires. Votre logement fera certainement des heureux parmi les centaines de milliers de vacanciers du monde entier attirés par cet événement mondial en 2024.

Avec une présence dans 45 pays différents et une implantation historique en France, Amivac, enseigne partenaire du groupe international HomeToGo, offre une expérience de location alliant simplicité et confiance... Le tout sans aucune commission, ni pour les locataires, ni pour les propriétaires, là où les autres plateformes peuvent demander jusqu'à 20% de commission.

Amivac, un modèle avantageux pour les propriétaires

En effet, si les locataires peuvent directement échanger avec leurs hôtes, les propriétaires eux bénéficient d'un modèle d'abonnement très avantageux.

Le principe ? Vous payez à l'année ou en vous engageant sur 2 ans, ce qui veut dire que vous ne payez qu'une seule fois avant de pouvoir publier votre annonce pour la durée entière de votre contrat.

Par la suite, aucuns frais supplémentaires ne vous seront demandés.

La plateforme Amivac propose 3 abonnements, plus rentables pour les loueurs que le système de commission.

Chaque abonnement offre des avantages différents :

- un accès à un catalogue de vacanciers plus ou moins large

- des tarifs à la portée de toutes les bourses

- des ressources et des conseils pour une expérience loueur réussie.

Pour y voir plus clair, voici un exemple concret de l'avantage financier que représente l'abonnement Amivac, versus une location avec un modèle de commission classique. Comme l'explique la plateforme :

Supposons que vous louiez votre bien à 150 € par nuit pour une semaine.

Avec Amivac, vous recevez 150,00 € x 7 = 1 050,00 €

Avec un site de réservation directe, vous encaissez : 1 050,00 € - 15% = 892,50 €

Résultat, avec Amivac, votre gain additionnel est donc de : 157,50 €.

L'abonnement simple à Amivac coûtant 139,00 €, il vous permet donc rentabiliser votre investissement dès la première réservation.

Amivac, une liberté et une simplicité d'échange avec les locataires

Vous l'aurez compris, avec Amivac, il n'y a pas d'intermédiaire entre les propriétaires et les locataires, que ce soit pour la prise de contact ou pour le paiement de la location.

En tant que propriétaire, vous pouvez donc choisir quand et comment vous souhaitez rentrer en contact avec les locataires intéressés par votre bien (e-mail ou téléphone). C'est la même chose pour les paiements : vous décidez vous-même des conditions.

Amivac, un véritable accompagnateur au quotidien

En plus d'offrir à tous les propriétaires et les locataires une plateforme de réservation simple et efficace, Amivac propose également aux propriétaires de nombreux conseils sur les bonnes pratiques à mettre en place : démarches administratives, sécurité, rentabilité, conseils d'aménagement... Leur équipe d'experts est là pour vous accompagner au quotidien et vous aider à maximiser vos revenus avec votre location de bien.

En tant que propriétaire, vous pouvez également faire confiance à Amivac pour répondre à toutes vos questions directement par téléphone, grâce à un numéro dédié.

Ils ont fait confiance à Amivac pour la location de leur logement

Qui de mieux pour parler d'Amivac que les propriétaires qui utilisent cette plateforme pour mettre leur bien en location ?

« Je propose la location de mon appartement par l'intermédiaire d'Amivac depuis plusieurs années. Les vacanciers que je reçois reviennent régulièrement et sont des clients sérieux, qui sont satisfaits de la location. Donc je suis satisfaite de passer par leurs services. »*

Nicole W.

« Je travaille avec Amivac depuis 2016 et je suis satisfaite des locataires que je reçois. Contrairement à certains sites, je trouve que les rapports humains sont valorisés et l'équipe est disponible pour répondre à nos demandes. »*

Assidue

« En tant que propriétaire, cela fait 20 ans que je suis cliente chez Amivac. J'ai toujours eu des clients extraordinaires via cette page. »*

Asti G.

Alors vous aussi, faites confiance à Amivac pour mettre votre logement en location et ouvrir la porte à de grandes histoires !

