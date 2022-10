Et si vous faisiez contrôler les devis de votre copropriété?

Une start-up se propose de vérifier le juste prix des produits et services facturés. Elle ne se rémunère qu’en empochant une partie des économies réalisées.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les devis sont rarement épluchés et contrôlés dans une copropriété. Certes, il y a généralement une mise en concurrence de plusieurs entreprises mais une fois cette première étape franchie, la discussion est rarement de mise pour examiner le prix des marchandises et les heures de travail facturées. «C’est tout de même curieux, note Benoit Robillard, cofondateur de Ma Négo, la vérification et la négociation des devis sont la norme pour une facture personnelle et tout cela disparaît lorsqu’il s’agit d’une copropriété.»

C’est suite à cette constatation et en mêlant son expérience du bâtiment à celle de président du conseil syndical d’une copropriété depuis plusieurs années, qu’il a choisi de lancer sa société avec un associé. La start-up, en exercice depuis quelques mois seulement, se présente comme le «premier vérificateur et négociateur de devis pour les copropriétés». Elle n’oriente pas vers de nouveaux devis ou prestataire mais se contente de s’assurer que tout est cohérent et demande parfois un petit effort. À titre personnel, l’entrepreneur s’est rendu compte que sa vigilance et son bagout lui ont permis d’économiser 10.000 euros sur un budget de 150.000 euros.

Une malencontreuse «erreur de 0»

«Sur des éléments de roulements de bille d’ascenseur pour une réparation, je me suis rendu compte que la pièce était affichée à 250 euros en prix public et à 2500 euros sur un devis qui allait être validé, se souvient-il. La société incriminée a prétexté une erreur de 0 dans son devis, mais elle a rectifié.» C’est ainsi que le service est né et se rémunère tout simplement au succès: la société empoche la moitié des bénéfices qu’elle permet de réaliser à ses clients. «Récemment sur un ravalement à 517.000 euros, voté en AG, nous avons obtenu une baisse de 30.000 euros» , explique Benoit Robillard.

Il admet pourtant que l’on ne gagne pas à tous les coups: «Nous avions récemment une petite copropriété avec un budget annuel de 50.000 euros où tous les contrats étaient négociés au cordeau et tout était très bien tenu. Il n’y avait vraiment pas d’économies possibles.» Afin de détecter les économies réalisables, la société s’appuie sur des listings de tarifs publics mais aussi sur des partenariats avec des prestataires et des barèmes pour déterminer le temps de travail nécessaire pour tels ou tels travaux. «Nous n’avons que peu de recul pour l’instant sur les éléments les plus récurrents, admet Benoit Robillard, mais nous constatons une tendance assez nette à gonfler les heures de main-d’œuvre. Et nous sommes particulièrement vigilants sur les devis d’urgence, notamment pour les ascenseurs, où les écarts de tarifs peuvent être importants.»

Pour se développer, la société tente de se faire connaître auprès des copropriétés mais aussi des syndics. Ces derniers ne voient pas toujours d’un très bon œil ces prestataires d’un genre nouveau... « Pourtant, tout le monde peut profiter de l’arrivée d’un tiers comme nous, estime Benoît Robillard. Le syndic à qui l’on demande beaucoup de choses peut se décharger de ce contrôle, les copropriétaires peuvent faire des économies et les artisans peuvent gagner en rapidité pour effectuer leur chantier, car lorsque nous intervenons, nous essayons de nous faire payer rapidement et donc cela accélère les travaux.»