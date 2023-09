Vous prévoyez de déménager prochainement ou d’effectuer des travaux dans votre logement ? Vous allez peut-être avoir besoin de louer un garde-meuble. Mais comment choisir cet espace de stockage et quelles sont les informations à prendre en compte ? Nous vous livrons nos astuces pour louer un garde-meuble en toute sérénité.

Espaces de stockage, nos astuces pour louer un garde-meuble-iStock-JodiJacobson

Définir la localisation de votre garde-meuble

Louer un garde-meuble est assez simple. Il existe de nombreux sites qui répertorient ces espaces de stockage. Vous pouvez donc en localiser un près de chez vous. Le prix de la location peut varier s’il est proche d’un centre-ville ou au contraire, se situe dans une zone plus reculée. À vous de choisir en fonction de vos besoins et de votre budget. Pensez également à bien vérifier les horaires d’ouverture pour avoir accès à votre box de stockage.

Évaluer la taille de stockage nécessaire

Avant de réserver votre garde-meuble, il est primordial d’évaluer la superficie dont vous avez besoin. En effet, le tarif est proportionnel à la taille du box. Si vous n’avez aucune idée de la superficie dont vous avez besoin, il est possible d’utiliser un calculateur de volume en ligne, gratuitement sur Internet. Pour information, les Français louent en moyenne un garde-meuble de six mètres carrés. Ce qui permet approximativement de stocker les meubles d’un appartement de 60 mètres carrés. Un box d’un mètre carré permet de ranger une vingtaine de cartons.

Choisir la date de location

Une fois que vous avez repéré le garde-meuble qui vous intéresse et défini la taille nécessaire au stockage de vos meubles, il faut ensuite choisir une date de location. Il est conseillé de réserver votre garde-meuble environ un mois avant la date de votre besoin, pour être sûr qu’il soit disponible. Concernant la durée de location, pensez à bien vérifier dans votre contrat la durée minimale de location ainsi que le préavis. Cela évitera les mauvaises surprises. Petite astuce pour réaliser des économies : le pic de la demande se situe entre les mois de juin et juillet. Les tarifs sont plus élevés pendant la période estivale. Puis, une baisse de la demande s’effectue entre décembre et février. Les prix sont donc plus intéressants pendant cette période. Par ailleurs, rien ne vous empêche de négocier le prix de location, ou de partager votre garde-meuble avec quelqu’un pour réduire les frais.

Attention à la sécurité

Pour entreposer vos biens en toute sécurité, prêtez une attention particulière aux conditions d’assurance de votre contrat. En effet, certains prestataires incluent une assurance lors de la location. Mais cela peut aussi être une option à ajouter au contrat. Il est conseillé d’être couvert en cas d’incendie ou autre sinistre. Vérifiez également si le garde-meuble possède suffisamment d’équipements de sécurité, à savoir un système de vidéosurveillance, une détection incendie, une alarme anti-intrusion ou encore une clôture périmétrique. Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas de bien emballer vos affaires pour les protéger au mieux. Pour cela, vous pouvez les recouvrir avec des couvertures ou du film bulle.