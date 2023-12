Epsilon Capital vise un doublement de la capitalisation de sa SCPI Epsilon 360° à horizon fin d’année

Lancée il y a moins de 2 ans, la SCPI Epsilon 360° de la société de gestion indépendante Epsilon Capital se spécialise sur l’immobilier « small caps » : des actifs d’une taille unitaire comprise entre 1 et 5 millions d'euros, essentiellement situés en régions. En effet, la concurrence entre acheteurs est moins rude sur cette catégorie d’immobilier tertiaire et les rendements sont en général très attractifs. Après une belle année 2022 au cours de laquelle sa capitalisation a doublé pour atteindre 40 millions d'euros et où elle a pu distribuer un rendement de plus de 6% en rythme annualisé à ses associés, la SCPI Epsilon 360° ambitionne de renouveler l’exploit en 2023, avec en ligne de mire une capitalisation de 80 millions d'euros à la fin de cette année et un objectif de taux de distribution de 6,25% !

Epsilon 360° se démarque nettement des SCPI historiques du marché

Comme cela a été largement médiatisé ces dernières semaines, les observateurs ont constaté qu’un grand nombre de SCPI ont drastiquement révisé à la baisse leur prix de part. La série noire a touché majoritairement des véhicules historiques de plus d’un milliard d'euros de capitalisation, détenant un patrimoine immobilier ancien, souvent dans le secteur des bureaux. Par contraste, la SCPI Epsilon 360° bénéficie d’acquisitions récentes effectuées dans un marché regorgeant d’opportunités pour les acheteurs . Elle tire profit de sa stratégie d’investissement « opportuniste et diversifiée, axée uniquement sur des actifs dits small caps », selon les termes de la société de gestion Epsilon Capital.

Andràs Boros, Président d’Epsilon Capital, complète : « Le parcours accompli en 18 mois, en totale autonomie, est une véritable fierté. Malgré un marché mature dominé par des acteurs bien établis, nous avons su prendre position. La phase est désormais à l'accélération pour devenir une référence sur le marché de l'épargne immobilière . Je suis chanceux de pouvoir compter sur une équipe extrêmement talentueuse et passionnée. »

Une rentabilité très au-delà de la moyenne des SCPI qui permet une accélération de la collecte

Incontestablement, la SCPI Epsilon 360° affiche des indicateurs financiers sensiblement meilleurs que la moyenne du marché. En 2022, son taux de distribution a atteint 6,08% en rythme annualisé, ce qui est plus de 150 points de base au-dessus de la moyenne des SCPI ( source : ASPIM ). En 2023, l’objectif affiché (non garanti) de la société de gestion est de distribuer 6,25% de rendement aux associés d’Epsilon 360° sur l’année complète . Ces performances financières sont à mettre en correspondance avec l’excellent taux d’occupation locatif du véhicule : 100% de taux d’occupation physique au 30 juin 2023 sur 22 actifs développant plus de 32.000 m² !

D’autre part, Epsilon Capital insiste sur l’écart important qui s’est développé entre le prix de souscription de sa SCPI (250 euros par part) et sa valeur de reconstitution de 272,86 euros au 31/12/2022. La décote de 8,4% sur ce véhicule le met ainsi à l’abri d’une potentielle dévalorisation de la part , ce qui est rassurant dans un contexte où d’autres fonds immobiliers ont parfois révisé leur prix de souscription de plus de 15% à la baisse ces derniers mois.

Enfin, par contraste avec d'autres sociétés de gestion qui font face à de réels problèmes de décollecte et de liquidité sur leurs SCPI, Epsilon 360° a réussi à augmenter son rythme de collecte depuis le début de l’année . En 2022, la collecte nette a atteint plus de 20 millions d'euros et l’ambition d’ Epsilon Capital est de la porter à 40 millions d'euros en 2023, en ciblant un doublement de l’encours sur cette année. En résumé, le plan de route est d’atteindre une capitalisation de 80 millions d'euros pour Epsilon 360° au 31/12/2023 .

500 millions d'euros d’actifs à horizon 2026

Epsilon Capital voit plus loin, le cap des 80 millions d'euros n’étant qu’une étape intermédiaire dans son plan de développement. À horizon des trois prochaines années ( i.e. avant fin 2026 ), le gérant ambitionne ainsi de piloter jusqu’à 500 millions d'euros d’actifs immobiliers . Cette stratégie de croissance s’articulera autour de deux axes :

l’essor commercial de la SCPI Epsilon 360° qui se diversifiera progressivement en termes de zones géographiques en commençant par la péninsule ibérique, mais en conservant sa spécificité typologique sur l’immobilier « small caps » ; la création de nouveaux véhicules immobiliers « s'adressant à différents types d'investisseurs ».

Dans cette perspective, la société de gestion – majoritairement détenue par ses fondateurs, Andràs Boros et Léonard Héry – annonce renforcer de façon sélective et maîtrisée ses équipes de gestion immobilière .

Léonard Héry, Directeur Général d’Epsilon Capital, résume : « Notre modèle largement digitalisé nous offre la flexibilité nécessaire pour absorber davantage de capital sans croissance significative des équipes. Notre stratégie immobilière, très granulaire, nécessite en revanche des compétences et des ressources. Nous sommes également résolus à renforcer notre engagement en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), convaincus de l'importance future de cette dimension. »