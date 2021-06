Epargne : votre Livret A vous ferait-il perdre de l'argent ?

Les Français adorent le Livret A , mais est-il encore rentable ? ( Crédits : © Pixavril - stock.adobe.com)

Avec la flambée de l'inflation actuelle, le Livret A ne joue plus son rôle de rempart contre la hausse des prix. Une situation que les Français subissent en voyant le rendement réel de leur épargne devenir négatif.

Par MoneyVox,

Au mois de mai, le taux d'inflation a atteint des sommets : une hausse des prix de 1,40% a été enregistrée. Pour les Français, c'est la double peine. En plus de payer plus cher leurs achats, le rendement réel de leur épargne chute. C'est particulièrement le cas du Livret A. Avec son taux de 0,50 %, ce placement ne permet plus de préserver le pouvoir d'achat des ménages dans un tel contexte.

Quand l'inflation fait s'effondrer le taux réel du Livret A

L'inflation est un indicateur de la hausse des prix. Plus précisément, c'est l'Indice des Prix à la Consommation, ou IPC, qui est mesuré chaque mois. En décembre 2020, ce taux était de 0 %, là où il a atteint +1,40 % en mai 2021. Ce rebond était attendu, et fait suite à la crise du coronavirus. Après la mise à l'arrêt puis la reprise d'une partie de l'économie, la Banque Centrale Européenne (BCE) l'avait annoncé. L'augmentation de l'IPC est également due à la hausse des prix du pétrole et, par conséquent, des carburants.

Cette hausse des prix, les consommateurs la paient deux fois : à la caisse des magasins, et sur leur épargne. En effet, le taux du Livret A est de 0,50 % net. Avec une inflation de 1,40 %, le rendement réel de ce placement devient alors négatif, à -0,90 %. L'épargne accumulée sur ce support perd donc (très) progressivement de sa valeur. Un effet qui pourrait devenir problématique s'il s'inscrivait dans le temps.

Le taux du Livret A pourrait-il augmenter grâce à l'inflation ?

Avec une collecte de plus de 15 milliards d'euros depuis le début de l'année 2021, le Livret A continue d'attirer les épargnants. En cause : son entière disponibilité et la sécurité de l'épargne déposée. À ce jeu-là, le LDDS (0,50 % net) et le LEP (1 % net) font également parti des chouchous des Français. Mais cela pourrait bien cesser si le taux du Livret A n'évoluait pas avec l'inflation.

Dans la formule de calcul du taux du Livret A, deux variables entrent en compte : l'€STR, le taux interbancaire à court-terme de la BCE, et l'IPC. L'inflation est donc bel et bien prise en compte, mais avec une moyenne sur les 6 derniers mois. Et même si la hausse des prix s'inscrivait dans le temps, la hausse du taux du Livret A n'est pas certaine : l'€STR est toujours négatif, et aucune augmentation n'est prévue par la Banque Centrale Européenne pour le moment.

Vers une hausse du taux du Livret A décidée par le gouvernement ?

Légalement, le gouvernement peut décider d'augmenter le taux d'intérêt du Livret A, sans tenir compte de sa formule de calcul. Ce livret d'épargne pourrait donc devenir un instrument politique, avec en ligne de mire les prochaines élections présidentielles qui se tiendront en 2022. Au cours de son mandat, François Hollande avait déjà utilisé un moyen similaire en augmentant le plafond du Livret A à 22 950 euros. Toutefois, pour le moment, aucun indice ne laisse à penser que le gouvernement actuel envisage d'augmenter la rémunération du Livret A dans les prochains mois.