Épargne salariale : une année record malgré la crise sanitaire

À fin 2020, l'encours de l'épargne salariale s'établit a? 147 milliards d'euros, un chiffre record. En dépit de la crise sanitaire, les dispositifs d'épargne salariale continuent à susciter un intérêt très fort au sein des entreprises. Cette dynamique, qui s'appuie sur les mesures de la loi Pacte, devrait perdurer grâce aux dispositions de la loi ASAP qui offre une réelle simplification en permettant aux employeurs de mettre en place unilatéralement des plans d'épargne en l'absence de représentation sociale.

Les versements en forte hausse

Si les flux de versements sur les produits d'épargne salariale et d'épargne retraite collectifs étaient en baisse sur les six premiers mois de l'année 2020, ils ont fortement augmenté sur l'ensemble de l'année. Les versements volontaires se sont accélérés sur le second semestre, principalement sur les plans d'épargne retraite collectif (+21% par rapport a? 2019). Au final, les versements ont atteint un niveau record de 16 milliards d'euros, c'est 470 millions d'euros de plus par rapport a? 2019.

La crise sanitaire n'a finalement pas changé le comportement des salariés en ce qui concerne les versements : un peu plus d'un tiers des bénéficiaires d'une prime d'intéressement ou de participation a choisi de la percevoir plutôt que de la verser sur un dispositif d'épargne salariale.

Ainsi, les 16 milliards de versements se répartissent comme suit :

4,3 milliards d'euros au titre de la participation (+9%)

5,4 milliards d'euros au titre de l'intéressement (+1%)

2,95 milliards d'euros de versements volontaires (+5%)

3,35 milliards d'euros d'abondement (+3%)

En revanche, la crise sanitaire a eu un impact sur les rachats qui enregistrent une baisse de 24% par rapport a? 2019. En effet, les épargnants ont moins utilisé les cas de déblocages anticipés (-18% par rapport a? 2019) : les déblocages anticipés au motif du mariage ou de la conclusion d'un PACS ont diminué de 31%, ceux pour la cessation du contrat de travail de 21% et ceux pour l'acquisition de la résidence principale de 7%

Par ailleurs, les épargnants ont également moins puisé dans leur épargne disponible (-28% par rapport a? 2019).

Le taux d'équipement des entreprises progresse

Le nombre d'entreprises équipées d'un dispositif d'épargne salariale ou d'épargne retraite est en augmentation, en particulier chez les TPE/PME. Le taux d'équipement des entreprises de moins 50 salariés est en hausse de 5% sur l'année. Au final 341.000 entreprises (+4%) sont équipées d'un plan d'épargne salariale ou retraite (type PEE ou PERCO/PER Collectif) et 172.000 entreprises (+7%) sont équipées d'un dispositif d'épargne retraite d'entreprise (type PER Collectif ou PERCO)

L'appétence des salariés pour les fonds ISR se confirme

L'encours de l'épargne salariale / retraite se répartit entre actionnariat salarié (34%) et fonds diversifiés (65%). L'appétence des salariés pour les fonds ISR se confirme avec un encours en hausse de 18% sur l'année. L'ensemble des fonds ISR et solidaires représente 29 milliards d'euros d'encours, soit plus de 30% des encours diversifiés en épargne salariale et épargne retraite.