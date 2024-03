Épargne salariale : pourquoi choisir des fonds socialement responsables ?

(Crédits photo : Shutterstock)

Si vous bénéficiez d'un dispositif d'épargne salariale, vous avez accès à des fonds socialement responsables. Leur but est de faire évoluer les entreprises vers des pratiques plus durables. Explications .

Les fonds ISR vont au-delà de l'analyse de la performance financière des entreprises

Contrairement aux fonds traditionnels, les fonds ISR ne se contentent pas d'évaluer la performance financière des entreprises. Leur démarche va bien au-delà. Ces fonds évaluent aussi leur politique ESG, c'est à dire environnementale, sociale et leur gouvernance (la façon dont elles sont dirigées). Ils ne retiennent que celles qui s'inscrivent dans une perspective de développement durable sur le long terme et qui montrent une capacité à faire face aux grands enjeux de société présents et à venir.

L'analyse ESG est menée par des analystes dédiés dans les sociétés de gestion. Ils suivent des méthodologies précises et se basent sur des critères classés selon trois catégories : E, S et G.

Par exemple, pour le critère E (environnement), les analystes prennent en compte des critères sur la politique de lutte contre le changement climatique de l'entreprise, la maîtrise des rejets industriels, la prise en compte de la biodiversité, les économies d'énergie et d'eau dans les produits et processus industriels.

Pour le critère S (social / sociétal), ils se basent sur des critères tels que la qualité du dialogue social au sein de l'entreprise, la santé et la sécurité au travail, la formation continue, la gestion des carrières et des retraites, la lutte contre les discriminations et même les conditions de travail chez les fournisseurs et les sous-traitants.

Pour le critère G (gouvernance), ils prennent en compte des indicateurs sur la prévention de la corruption, la transparence des rémunérations des dirigeants ou encore l'équilibre des pouvoirs dans l'entreprise.

Comment le bon fonctionnement des fonds ISR est-il assuré ?

L'ISR est une démarche de progrès qui vise à pousser l'ensemble des acteurs économiques à s'améliorer. Pour cela, chaque fonds adopte sa stratégie. Certains excluent des secteurs (entreprises pétrolières par exemple) de leur stratégie d'investissement, alors que d'autres privilégient la capacité de l'entreprise à progresser dans sa démarche ESG.

Les fonds d'épargne salariale ont un Conseil de Surveillance composé de représentants de la direction et des salariés de l'entreprise qui examine, au moins une fois par an, la situation du fonds et qui adopte son rapport annuel. Il est en relation avec l'entreprise et la société de gestion et informe les salariés-épargnants.

Fonds ISR et fonds solidaires : quelle différence ?

Les fonds ISR investissent dans des actions et des obligations cotées sur les marchés financiers et prennent en compte des critères ESG en plus des critères financiers traditionnels. Les fonds solidaires investissent aux aussi sur les marchés financiers en suivant une démarche ESG, mais consacrent 5 % à 10 % de leurs investissements à des titres d'entreprises non cotées et agréées solidaires, dont l'activité favorise par exemple l'insertion par l'emploi ou encore le logement des personnes très défavorisées.