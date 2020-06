Épargne salariale : perception, besoins et attentes des salariés Français

L'épargne salariale, l'intéressement et la participation sont des dispositifs qui permettent à une entreprise d'associer ses salariés aux bons résultats de la société. (Crédit photo: 123RF)

Participation, intéressement, abondement, PEE, PERCO, PER : quelle perception les salariés français ont-ils des dispositifs d'épargne salariale ? Une étude réalisée par OpinionWay pour l'AMF, l'AFG, le Trésor, la Direction générale du Travail et La Finance pour tous auprès de 1 000 salariés en février 2020, montre que si la perception est plutôt positive, les bénéficiaires souhaiteraient toutefois davantage d'accompagnement, par exemple dans le choix des supports d'investissement.

Les dispositifs d'épargne salariale

L'épargne salariale, l'intéressement et la participation sont des dispositifs qui permettent à une entreprise d'associer ses salariés aux bons résultats de la société.

L'intéressement consiste à verser à chaque salarié une part sur les résultats de l'entreprise. Sa mise en place est facultative. La participation est un dispositif prévoyant la redistribution d'une partie des bénéfices de l'entreprise au profit des salariés. Elle est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés.

Le salarié peut placer ces sommes sur son PEE (Plan Épargne Salariale), son PERCO (Plan d'Épargne pour la Retraite Collectif, si l'entreprise en propose un) ou encore son PER (Plan épargne retraite), le nouveau dispositif d'épargne-retraite introduit en octobre dernier par la loi Pacte.

Si cela est prévu par l'accord d'entreprise, celle-ci peut verser un abondement qui peut aller jusqu'à 3 fois le montant que le salarié a lui-même versé (dans la limite de 3 138 € ou de 5 021 € si le salarié investit dans des actions émises par son entreprise).

Notoriété des dispositifs auprès des salariés

Si la grande majorité des salariés a déjà entendu parler des dispositifs d'épargne salariale, ils sont moins de la moitié à savoir de quoi il s'agit exactement. Par exemple, 74% des salariés connaissent le PEE de nom, mais seulement 45% savent à quoi cela correspond. La participation et l'intéressement sont les dispositifs les plus connus (respectivement 83% et 87%).

Utilisation de l'épargne salariale

Un peu plus de 4 salariés sur 10 déclarent (43%) détenir un dispositif d'épargne salariale. Les primes d'intéressement, de participation ou l'abondement peuvent être perçus directement ou bien être versés sur un PEE ou un PERCO. Dans 71% des cas, les salariés placent ces primes totalement ou partiellement. Ils destinent cette épargne à la préparation de la retraite (35%) ou à des dépenses imprévues (32%).

La connaissance des placements proposés et l'aptitude a? faire un choix

Les salariés se montrent satisfaits de l'offre d'investissement proposée sur les PEE et PERCO : 90% d'entre eux pensent qu'elle propose suffisamment de choix en termes de niveau de risque, d'horizon de placement et de diversification pour leur permettre de faire un placement adapté a? leur besoin.

Les dispositifs d'épargne salariale sont jugés plutôt faciles a? gérer (72%) et rentables (64%). D'ailleurs, la plupart des salariés (71%) s'estiment capables de choisir eux-mêmes les supports d'investissement, même s'ils optent le plus souvent pour des supports prudents ou sans risque (74%). Certains d'entre eux souhaiteraient néanmoins davantage de clarté (28%), de simplification (31%) et d'information (25%), voire un accompagnement (28%).

Au moment de la retraite, lorsqu'il faut choisir les options de sortie, 30% des salariés pensent qu'ils percevront leur épargne-retraite sous la forme d'un capital, 25% sous la forme d'un revenu complémentaire (rente) et 16% en mixant sortie en capital et sortie en rente. 29% d'entre eux ne savent pas quel choix ils feront.

La loi Pacte : notoriété et perception des nouvelles mesures

Depuis le 1er octobre 2019, la loi Pacte a apporté un certain nombre de mesures visant a? faciliter la mise en place des dispositifs d'épargne salariale, avec notamment la création du plan d'épargne retraite (PER).

À ce stade, 41% des salariés interrogés déclarent connaitre le PER. Les avantages du nouveau PER sont encore assez méconnus : 36% a connaissance de la possibilité de débloquer par anticipation le capital afin de financer l'acquisition de la résidence principale, 34% de la possibilité de choisir entre une sortie en capital, une sortie en rente, ou les deux, au moment du départ en retraite et 33% de la possibilité d'épargner pour la retraite en réduisant son impôt sur le revenu.

La possibilité d'épargner pour sa retraite en réduisant son impôt sur le revenu est la mesure la plus incitative : elle pourrait inciter 58% des salariés à souscrire un PER, contre 39% pour la mesure sur les choix de sortie et 31% pour le déblocage anticipé du capital pour financer l'acquisition de la résidence principale.