Epargne salariale : où placer vos primes 2021 d'intéressement et de participation ?

L'année 2020 a été un bon cru pour l'épargne salariale.

Chaque année, en avril et mai, c'est le même dilemme : encaisser ses primes d'intéressement et de participation tout de suite ou épargner, sur un plan d'épargne salariale (PEE) ou sur un plan d'épargne retraite (Pereco). Eléments de réponse.

Beaucoup hésitent et interrogent leurs collègues. Il y a de quoi : bien que très loin des encours du Livret A ou de l'assurance vie, les sommes en jeu ont atteint de nouveaux records : 147 milliards d'euros sont placés en épargne salariale, soit 13.140 euros en moyenne pour chacun des 11,2 millions titulaires de PEE , Perco ou PER d'entreprise collectif (aussi dit Pereco, soit la version actualisée du Perco), selon les chiffres que vient de publier l'AFG.

Malgré la pandémie, l'année 2020 s'est avérée un très bon cru : 16 milliards d'euros ont atterri sur les dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite collectif - un total en hausse de 470 millions d'euros par rapport à 2019.

En premier, 5,4 milliards d'euros au titre de l'intéressement (+1%), en second mais le plus dynamique, 4,3 milliards d'euros au titre de la participation (+9%) ; puis 3,35 milliards d'euros d'abondement des entreprises (+3%) et enfin 2,95 milliards d'euros de versements volontaires (+5%). Une minorité de ces 16 milliards (3,28 milliards) a été versée sur les plans retraite, mais en forte hausse (+12%). Ce serait dommage de ne pas les faire fructifier.

Tour d'horizon des placements actuels

Lorsque l'entreprise propose un plan d'actionnariat salarié, pas de doute, vous placez en actions, en profitant d'une décote sur le prix des titres cotés en Bourse, en contrepartie du