Épargne salariale et épargne retraite : une année 2021 dynamique

Selon l'AFG, au premier semestre 2021, le PER collectif et les fonds labellisés ont continué leur progression. Les rachats sur les produits d'épargne salariale ont fortement augmenté en raison de la crise sanitaire qui a poussé les épargnants à reporter leurs projets en 2021.

L'AFG (association française de la gestion financière) a publié les résultats semestriels de l'épargne salariale et de l'épargne retraite collective d'entreprise à fin juin 2021. Le PER collectif et les fonds labellisés continuent leur progression. Les rachats sur les produits d'épargne salariale sont en hausse, probablement en raison de la crise sanitaire qui a obligé les épargnants à reporter un certain nombre de projets en 2021.

Épargne salariale et retraite : le nombre d'entreprises équipées progresse

Sur le premier semestre 2021, les versements sur les produits d'épargne salariale (PEE, PERCO, PER Collectif) sont en hausse de + 6,5 % par rapport à la même période en 2020, à plus de 11 milliards d'euros et relativement stables par rapport à 2019 (- 1,7 %). Les sommes versées proviennent :

de l'intéressement (4,15 milliards d'euros, stable)

de la participation (3,23 milliards d'euros, en hausse de + 4,4 %)

de l'abondement (2,14 milliards d'euros, en hausse de + 13 %)

de versements volontaires (1,54 milliards d'euros, en hausse de + 19 %)

Malgré la crise sanitaire, les montants distribués par les entreprises sont en augmentation (avec des disparités plus ou moins marquées selon les secteurs d'activité) et les épargnants ont majoritairement placé leur prime sur les dispositifs d'épargne d'entreprise. Toutefois, les rachats sont en hausse de + 35 %, après avoir fortement diminué pendant la crise sanitaire.

Au final, la collecte reste positive à près de 3,1 milliards d'euros. À fin juin 2021, l'encours s'établit à 162,4 milliards d'euros.

Le nombre d'entreprises équipées d'un dispositif d'épargne salariale ou d'épargne retraite est en augmentation, en particulier chez les TPE/PME. Ainsi, 347.000 entreprises (+ 2 %) sont équipées d'un plan d'épargne salariale ou retraite (PEE, PERCO, PER collectif)

La répartition des encours en épargne salariale et retraite

À fin juin, l'actionnariat salarié représente 36 % de l'encours en épargne salariale et retraite. Les fonds diversifiés atteignent 104,4 milliards d'euros (en hausse de + 8 % sur un an).

Les versements vers les fonds Investissements Responsables sont en progression de + 21 % (2,75 milliards d'euros) et les fonds solidaires poursuivent également leur évolution à la hausse (+ 29 %).

Lancé en octobre 2020, le label Relance s'applique aux fonds qui investissent une part significative de leurs actifs dans les entreprises française (dont les PME et PMI). Les fonds d'épargne salariale labélisés Relance sont de plus en plus nombreux (au nombre de 6) et représentent un encours de plus de 1,1 milliard d'euros.

Le PER collectif poursuit sa progression

Lancé il y a deux ans dans le cadre de la loi Pacte, le PER collectif continue sa progression. Sur les six premiers mois de l'année 2021, plus de 15.000 entreprises ont mis en place un PER Collectif, c'est presque autant que sur toute l'année 2020 ! Le PER collectif représente la moitié de l'encours total des produits d'épargne retraite collectifs (PERCO + PER collectif) avec 12,5 milliards d'euros et 42 % des détenteurs de produits d'épargne retraite collectifs, soit 1,41 million d'épargnants.

Les versements sur les dispositifs collectifs d'épargne retraite progressent de + 6 % à 1,850 milliard d'euros. Si la collecte nette affiche un solde positif de 1,15 milliard d'euros, les rachats sont toutefois en hausse (702 millions d'euros contre 532 millions d'euros en 2020 et 580 millions en 2019), probablement en raison de la crise sanitaire qui a obligé les épargnants à reporter un certain nombre de projets en 2021. En effet, les déblocages anticipés ont augmenté de près de + 50 % en nombre et de + 73 % en montant par rapport au premier semestre 2020 (326 millions d'euros en 2021 contre 189 millions d'euros en 2020).