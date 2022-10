Epargne retraite : vous détenez peut-être un PER sans le savoir

11 millions de contrats d’épargne retraite supplémentaire non encore liquidés. (© Gilles Tronel)

À peine trois ans après la création du Plan d'épargne retraite (PER), près de six millions de Français en détiennent un, selon Bercy. Mais beaucoup sont issus de transferts d'anciens contrats passés parfois inaperçus aux yeux de leur titulaire. Les conseils du Revenu.

Trois ans après l'arrivée sur le marché des premières offres de Plan d'épargne retraite (PER), le 1er octobre 2019, Bercy a de quoi se réjouir. Au 30 juin 2022, «Plus de 6 millions de personnes bénéficient déjà de ces nouveaux PER, soit plus du double de l'objectif de 3 millions initialement fixé pour fin 2022», se félicite, dans un communiqué publié le 12 octobre 2022, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances. L'encours total de ces PER s'élève à 70 milliards d'euros.

Vous faites peut-être partie de ces six millions de titulaires d'un PER... sans en avoir conscience. Le Revenu vous explique comment le vérifier.

Si, comme 3,5 millions de Français, vous détenez un PER individuel, pas de doute, vous vous souvenez forcément l'avoir souscrit, notamment afin de bénéficier de l'intéressante réduction d'impôt sur le revenu.

Le mercato de l'épargne retraite

Vous avez peut-être également transféré un Perp ou contrat Madelin, que vous aviez souscrit il y a des années, vers un nouveau PER individuel, beaucoup plus souple.

Principal avantage : pouvoir sortir en capital, au moment de la liquidation de la retraite (pour les Perp et Madelin seule la sortie en rente était possible). Selon un rapport récent de France Stratégie, plus d'un PER individuel sur deux (54%) est issu d'un transfert