Épargne retraite : rente ou capital ?

La sortie en rente était la règle de la plupart des anciens plans d'épargne retraite. (© Fotolia)

Avec le nouveau plan d'épargne retraite (PER), la sortie en rente n'a plus rien d'obligatoire.

Pendant très longtemps, l'épargne-retraite a été règlementée de telle sorte que son bénéficiaire, celui qui avait économisé, le plus souvent de manière contrainte, ne pouvait toucher qu'une rente.

La raison de cet état de fait était-elle le souhait de l'État-providence que ses «obligés» ne puissent dépenser tout leur capital et se retrouver sans ressources, aux crochets de ce même État donc, tout laisse à le penser.

La loi PACTE a sensiblement changé les choses. D'une part en permettant une sortie en capital plus facile et, d'autre part, en autorisant le transfert, de régimes d'épargne-retraite à sortie en rente obligatoire, comme le contrat Madelin, vers d'autres régimes acceptant, pour leur part, une sortie en capital, comme c'est le cas du nouveau PERin ou PER individuel.

Quelle que soit la raison de ce revirement du législateur, on ne peut que constater que la France s'aligne sur la plupart des grands pays européens, que l'épargnant retrouve un peu de son libre arbitre, et l'on ne peut que s'en féliciter.

Pourquoi sortir en rente ?

La plupart des contrats d'épargne-retraite instaurés en application d'une volonté de l'État prévoit une sortie en rente forcée ou possible. Soit parce que celui-ci a le désir d'orienter l'épargne des Français vers le financement de telles ou telles catégories d'investissement privilégié, soit parce qu'il