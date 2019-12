Épargne retraite : que faire de vos contrats Perp, Madelin, Article 83 à l'heure du PER ?

Que faire de vos contrats d'épargne retraite avec le lancement du PER ? (© G. Tronel)

Après le lancement du nouveau plan d'épargne retraite (PER), devez-vous conserver votre ancien contrat retraite, l'alimenter ou le transférer sur le nouveau produit ? Les conseils du Revenu.

Les anciens contrats d'épargne retraite (Perp, Madelin, Préfon...) conservent les mêmes caractéristiques qu'avant l'entrée en vigueur de la loi Pacte. Ils ne bénéficient donc pas des nouveaux avantages du PER.

Transformez votre Perp en PER

«Si vous êtes titulaire d'un Perp, il y a peu de raisons de le conserver», affirme Pierre-Emmanuel Sassonia, responsable de l'offre individuelle chez Eres. Le Perp souffre de la comparaison avec le PER, plus souple et fiscalement plus attrayant.

Point fondamental pour 2019, l'amendement 467 dit «anti-abus», qui s'applique au Perp, ne concerne pas le nouveau plan d'épargne retraite. Pour rappel, cet amendement visait à inciter les épargnants à prolonger leurs versements en 2018, malgré l'absence d'avantage fiscal du fait de l'année blanche.

Beaucoup d'entre eux avaient toutefois, souvent à raison, préféré suspendre leur contribution. Mais ils devaient alors patienter jusqu'en 2020 pour bénéficier à nouveau d'une entière déductibilité de leurs versements.

Bonne nouvelle, en ouvrant un PER vous pouvez profiter, dès 2019, d'une pleine déductibilité de vos versements. Vous pourrez également y transférer votre ancien Perp pour bénéficier d'une sortie en capital élargie (achat de la résidence principale, départ à la retraite).

À noter que les frais de transfert sont nuls si votre contrat (Perp, Madelin...) a