Épargne-retraite : les bons réflexes pour 2022

Taux bas, retour de l'inflation, défiscalisation, effort d'épargne …. Quels sont les 3 réflexes à adopter pour votre épargne-retraite en 2022 ?

Diversifiez pour protéger votre épargne de l'inflation

Avec la persistance des taux d'intérêt à un niveau très bas, les actifs sans risque rapportent peu : le livret A est rémunéré 0,50 %, les fonds en euros de l'assurance vie ont rapporté en moyenne 1,30 % en 2020 et devraient s'établir autour de 1,00 % en 2021. Avec un taux d'inflation à 2,80 %, le rendement réel de ces actifs sans risque devient donc négatif.

Par conséquent, sur la plupart des produits d'épargne retraite (PER individuel, PERP …), le rendement réel de l'épargne investie en fonds en euros est négatif. Pour contrer l'effet de l'inflation et retrouver un rendement réel positif, une solution consiste à diversifier votre épargne en l'orientant vers des supports en unités de compte, potentiellement plus performants. Les produits d'épargne retraite comme le PER individuel proposent à cette fin un large choix de supports d'investissement et de modes de gestion de l'épargne : OPCVM, supports immobilier (SCI, OPCI, etc), private equity, gestion libre ou gestion pilotée … S'ils sont potentiellement plus rentables, ces supports sont également plus risqués : une raison supplémentaire pour bien diversifier ses placements et limiter les risques.

Il n'est jamais trop tôt pour commencer à épargner pour sa retraite

Combien faut-il épargner tous les mois pour obtenir une rente de 500 euros par mois une fois à la retraite * ? Plus vous commencez à épargner tôt, moins l'effort d'épargne sera important. En effet, si vous commencez à 30 ans, il faudra épargner 225 euros par mois. En revanche, si vous démarrez à 40 ans, 375 euros par mois seront nécessaires pour atteindre votre objectif et à 50 ans, il faudra 750 euros. Les produits d'épargne-retraite comme le PER offrent la possibilité de mettre en place des versements programmés et ainsi étaler votre effort d'investissement dans le temps.

* Hypothèses : départ à la retraite à 65 ans, taux de rendement annuel de l'épargne de 4%

Optimisez votre impôt sur le revenu

Les sommes versées sur un PER individuel sont déductibles de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond fixé par la loi. Jusqu'à combien pourrez-vous déduire en 2022 ?

Les sommes versées en 2022 sur un PER individuel sont déductibles des revenus imposables, dans la limite de 10 % des revenus imposables 2021 et de 32.908 euros ou, si cela est plus favorable pour le contribuable, dans la limite 4.113 euros.

Pour les indépendants, les sommes versées en 2022 sur un PER individuel sont déductibles du bénéfice imposable, dans la limite de 10 % du bénéfice imposable et de 32.908 euros, auxquels s'ajoutent 15 % de la fraction du bénéfice imposable comprise entre un et huit PASS 2022, soit 43.192 euros. Au global, les sommes sont déductibles dans la limite d'un montant maximum de 76.101 euros.

Par ailleurs, le plafond de déduction non utilisé d'une année est reportable sur les trois années suivantes. De plus, les plafonds au sein d'un couple marié ou pacsé sont cumulables. Pour connaitre le montant maximum que vous pouvez déduire, consultez votre avis d'imposition : celui-ci indique votre plafond fiscal personnalisé.