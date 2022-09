Epargne retraite : comment retrouver un ancien contrat oublié

10 milliards, c'est le montant estimé des retraites supplémentaires non réclamées. (© cc-flickr.com-Dennis-Jarvis)

Etes-vous certain de ne pas être titulaire d’un vieux Perco, d'un Article 83 ou d'un contrat Madelin oublié ? Depuis le 1er juillet 2022, vous pouvez vérifier la liste de tous vos contrats d’épargne retraite supplémentaires - y compris ceux en déshérence - sur le site info-retraite.fr. Mode d’emploi avec Le Revenu.

Il suffit d'être un peu patient. Quatre ans après un rapport de l’ACPR, l’autorité de contrôle des banques et assurances, révélant que des milliers de contrats d’épargne retraite supplémentaire par capitalisation n’avaient toujours pas été réclamés par les assurés de plus de 62 ans (pour une somme globale de plus de 10 milliards d'euros !), un nouveau dispositif permet désormais de pallier ce phénomène de déshérence qui touche l’épargne retraite supplémentaire (à ne pas confondre avec la retraite «complémentaire», celle qui s'ajoute tous les mois à la retraite de base de la Sécurité Sociale).

Les contrats collectifs les plus touchés par la déshérence

Ce nombre exorbitant de contrats non réclamés n’est pas si surprenant. En effet, si vous vous souvenez certainement d’avoir souscrit de votre propre chef un contrat Madelin si vous êtes indépendant, un Perp (Plan d’épargne retraite populaire) si vous êtes salarié, voire un dispositif Préfon ou Corem si vous êtes fonctionnaire, ce n'est peut-être pas le cas des contrats collectifs.

Ainsi, vous avez peut-être perdu la trace, au cours de votre carrière professionnelle, d’un Perco (Plan d’épargne retraite collectif), d'un «Article 83» ou d'un «Article 39» souscrit par une entreprise - souvent une grande entreprise - dans laquelle vous