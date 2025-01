Épargne : les sommes que vous toucherez cette année après la baisse des taux du Livret A et du LEP

Les taux d’intérêt pourraient encore baisser lors de leur prochaine révision, le 1er août 2025. (Illustration) (Bru-nO / PIxabay)

Tout le monde l’attendait, mais la baisse des taux d’intérêt du Livret A et du Livret d’épargne populaire (LEP) n’en est pas moins une mauvaise nouvelle pour de nombreux épargnants français. Comme le rappelle Capital , le ministère de l’Economie et des Finances a annoncé ce mercredi 15 janvier que le taux du Livret A passerait de 3 % à 2,4 % à compter du 1er février.

Des intérêts jusqu'au 1er août 2025

Le gouvernement a appliqué à la lettre la formule de calcul traditionnelle, qui consiste à prendre la moyenne entre l’inflation annuelle sur les six derniers mois (1,38 %) et les taux interbancaires (3,41 %) au cours de la même période. De son côté, le LEP aurait dû chuter à 2,9 %, mais cette épargne réservée aux ménages modestes bénéficie d’un nouveau coup de pouce.

Ce qui importe désormais les 57 millions de détenteurs d’un Livret A et les 12 millions de détenteurs d’un LEP, c’est de savoir combien va leur rapporter leur placement entre le 1er janvier et le 31 juillet, soit juste avant la prochaine révision des taux. Si les intérêts ne sont versés qu’à la fin du mois de décembre, ils peuvent se calculer au fur et à mesure. Le mois de janvier bénéficiant encore des anciens taux, on atteint une moyenne de 2,48 % pour les sept premiers mois de l’année avec un Livret A, et de 3,57 % pour un LEP.

De nouvelles baisses à venir

Ainsi, ceux qui possédaient au 1er janvier 7 000 euros sur leur Livret A, soit l’encours moyen, gagneront 14,5 euros par mois, donc 101,5 euros sur cette période. Ceux qui atteignent le plafond de 22 950 euros bénéficieront pour leur part de 47,5 euros d’intérêts mensuels, et donc 333 euros au total d’ici au 1er août. Sur le LEP, l’encours moyen s’établit à 6 600 euros, ce qui donnerait 19,6 euros d’intérêts chaque mois, et 137,5 euros sur sept mois. Pour ceux qui atteignent le plafond, fixé à 10 000 euros, ce seront 29,76 euros de gagnés chaque mois, soit 208 euros jusqu’à la prochaine révision des taux.

Concernant cette dernière, les épargnants peuvent s’attendre à une nouvelle baisse. En effet, selon les prévisions de l’Insee, l’inflation pourrait atteindre 1 % en juin 2025, alors qu’elle se situait déjà à 1,2 % en décembre 2024. Par ailleurs, le gouverneur de la Banque de France estime que la Banque centrale européenne pourrait décider d’abaisser à nouveau ses taux directeurs d’un point d’ici l’été. Des évolutions qui pourraient mener à un taux d’environ 1,8 % pour le Livret A.