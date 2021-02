Épargne : les Français partagés entre prudence et volonté d'en profiter

Après une année marquée par la crise sanitaire, les Français restent encore partagés sur le comportement à adopter (Crédit photo: 123RF)

Le Cercle des épargnants et Ipsos ont publié les résultats du Baromètre annuel « Les Français, l'épargne et la retraite ». Après une année marquée par la crise sanitaire et un niveau d'épargne record, les Français sont partagés entre l'envie de profiter du temps présent et la prudence.

Les Français et l'épargne

Après une année marquée par la crise sanitaire au cours de laquelle les Français auront mis de côté quelques 100 milliards d'euros d'épargne, ils restent encore partagés sur le comportement à adopter, entre l'envie de profiter du temps présent et la volonté d'épargner face à des coups durs. Ainsi, environ 40% d'entre eux pensent qu'il vaut mieux, de façon générale, « dépenser et profiter du présent car on ne sait pas de quoi est fait l'avenir », alors que 37% pensent plutôt qu'il faut « mettre de côté et épargner au cas où, ou pour l'avenir ». Par rapport à l'année dernière, les jeunes sont bien plus nombreux à vouloir profiter du moment présent (+4 points à 45%).

Les Français restent globalement prudents : 32% d'entre eux ont l'intention d'épargner davantage l'an prochain, un score stable par rapport à l'an dernier mais bien supérieur à celui des années précédentes (27% en 2019, 23% seulement en 2018). Ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser au sujet de l'épargne et des placements financiers (44%, + 4 points en un an) et à suivre l'actualité liée à ces sujets (27%, +2 points).

Ils s'intéressent plus particulièrement aux placements peu risqués et très liquides même s'ils rapportent peu (50%), ou encore aux placements peu taxés pour les héritiers (47%).

La question de la responsabilité sociale dans le placement n'est pas encore une priorité pour tout le monde : environ un tiers est en faveur d'un placement qui rapporte beaucoup mais qui n'inclue pas la responsabilité sociale dans ses objectifs, un tiers favorise l'inverse, et un petit tiers ne se positionne pas.

Si l'assurance-vie reste en tête des meilleurs produits d'épargne selon les Français (34%), elle est talonnée par les livrets réglementés dont la popularité est en forte hausse (30%, en hausse de 9 points). Le nouveau PER gagne du terrain à 14%.

Presque un Français sur deux (48%) déclare connaître le nouveau PER mais seule 1 personne sur 10 dit qu'elle le connaît assez bien. Plus de trois quarts (78%) des personnes détentrices d'un ancien produit d'épargne retraite (PERP, Madelin, etc) comptent le transformer en PER.

Au total, presque 8 Français sur 10 déclarent posséder un Livret A, 38% une assurance-vie et 12% un PER. En termes de potentiel de nouveaux souscripteurs, l'assurance-vie se situe en tête avec 12% de Français intéressés, talonnée par le Plan d'épargne retraite, à 11%.

Si les Français épargnent, c'est avant tout pour se constituer une épargne de précaution (55% des épargnants), préparer sa retraite (24%), s'assurer contre le risque de dépendance (20%) ou encore aider ses enfants ou petits-enfants (19%).

Les Français et la préparation de la retraite

Les Français sont très majoritairement inquiets pour leur retraite (78%) et son financement est en tête des priorités pour les années à venir (58%), devant l'assurance maladie (44%) et la dépendance (29%).

Pour améliorer leurs revenus à la retraite, la moitié d'entre eux seraient prêts à augmenter le montant de leurs cotisations tout au long de la vie, 39% seraient prêts à souscrire à un fonds de pension, 30% à reculer leur âge de départ à la retraite. Un tiers des actifs (33%, +6 points) serait prêts à continuer une activité professionnelle après avoir rempli les conditions permettant de percevoir une retraite à taux plein afin de disposer d'un revenu complémentaire.

Enfin, un actif sur quatre (24%, en hausse tout de même de 7 points) épargne aujourd'hui régulièrement pour financer sa retraite, 37% ne le faisant que quand cela est possible et 39% ne le faisant pas du tout.