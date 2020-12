Épargne des français : le fonds en euros est le grand perdant de la crise sanitaire

En période de crise les Français privilégient la liquidité sur la rentabilité ( Crédits : Fotolia )

Selon les derniers chiffres de la FFA et de la Caisse des dépôts, depuis le début de l'année, les Français ont massivement placé leur épargne sur les livrets règlementés au détriment de l'assurance vie. Et c'est sur le fonds en euros que s'est concentrée la baisse de la collecte, celle en unités de compte étant restée stable.

La collecte sur le fonds en euros souffre de la crise sanitaire

Selon les chiffres de la FFA (Fédération française des assureurs), la collecte nette en assurance vie pour le mois de novembre reste négative. Elle s'établit à - 30 millions d'euros et continue de se rapprocher de l'équilibre, mois après mois. En cumul depuis le début de l'année 2020, elle s'élève à -7,3 milliards d'euros (elle était de +23,3 milliards d'euros sur les 11 premiers mois de l'année 2019). Le montant total des prestations versées est resté stable par rapport à 2019, à 110,8 milliards d'euros.

Depuis le début de l'année, la collecte brute (cumul des cotisations) atteint 103,5 milliards d'euros, en baisse de 22% par rapport à la même période en 2019. Si la part des unités de compte (UC) est en hausse à 34% (contre 27% en 2019), la collecte brute en UC reste stable en montant à 35,3 milliards d'euros, contre 35,2 milliards d'euros en 2019. C'est donc sur le fonds en euros que s'est concentrée la baisse de la collecte brute.

Un record de collecte sur les livrets règlementés

Depuis le début de l'année, les Français ont cumulé près de 85 milliards d'euros d'épargne supplémentaire sur leurs livrets et leurs comptes courants.

Selon les derniers chiffres mensuels de la Caisse des dépôts, le deuxième confinement a fait repartir la collecte sur les livrets règlementés (Livret A et LDDS, livret développement durable et solidaire) à la hausse. Après une collecte nette négative en octobre (-1,1 milliards), elle rebondit à 3,3 milliards en novembre, renouant ainsi avec son niveau de mars 2020. Depuis le début de l'année, la collecte s'établit à 35 milliards d'euros, soit deux fois plus qu'en 2019. À fin novembre, l'encours sur les livrets règlementés s'établit à 446 milliards d'euros, un record.

« Avec la proximité des fêtes, les paiements des impôts locaux et l'absence de primes, novembre est traditionnellement un mauvais mois pour le Livret A. Sur ces dix dernières années, la collecte avait été négative à six reprises et nulle en 2019. Celle de 2020 égale la collecte de 2012 avec 2,4 milliards d'euros. Il y a huit ans, le relèvement du plafond du Livret A intervenu le 1er octobre expliquait le niveau élevé des versements » explique Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne.

Les français privilégient les placements immédiatement mobilisables

Le comportement d'épargne des Français est la conséquence de deux confinements successifs qui ne leur ont pas permis de dépenser comme ils le souhaitaient (fermeture des bars, des restaurants, des lieux de culture, vacances ...). Au-delà de cet empêchement, il traduit également l'inquiétude des Français quant à l'évolution de la situation dans les prochains mois et la volonté de mettre de l'argent de côté, immédiatement mobilisable, pour se protéger en cas de coup dur.