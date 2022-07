Entretien du jardin : comment économiser 2.500 euros d’impôt cet été ?

Les petits travaux de jardinage font partie des vingt-six activités éligibles au crédit d’impôt. (© Freepik)

Vous avez souffert durant la canicule pour entretenir votre jardin ! Savez-vous que vous pouvez vous faire aider tout en réalisant des économies d’impôt ? Le Revenu vous explique comment profiter d’un avantage fiscal méconnu.

Peu de personnes le savent, mais les petits travaux de jardinage font partie des vingt-six activités éligibles au crédit d’impôt pour l’emploi à domicile.

Quelles sont les dépenses de jardinage éligibles ?

Il s’agit de tous les petits travaux de jardinage occasionnels ne nécessitant pas de qualifications particulières : tonte de la pelouse, cueillette des fruits et légumes à des fins personnelles, taille des haies et des arbres, débroussaillage.

En revanche, vous ne profiterez pas de l’avantage fiscal pour les activités de terrassement ou d’aménagement réalisées par un paysagiste, ou si elles résultent d’une activité commerciale comme la vente de plantes vertes ou l’achat de matériel.

Les travaux agricoles et forestiers sont également exclus du dispositif.

Quelles sont les conditions pour en profiter ?

Vous faire aider dans l’entretien de votre jardin vous permet d’obtenir un avantage fiscal correspondant à la moitié des sommes dépensées pour cet emploi, dans la limite d’un plafond spécifique. Vos dépenses (salaire net du jardinier et cotisations sociales) sont retenues dans la limite de 5.000 euros, soit un crédit d’impôt pouvant tout de même atteindre 2.500 euros par an et par foyer fiscal !

Éligible même si vous êtes non-imposable

Contrairement à d’autres avantages fiscaux, celui réservé à l’emploi à domicile