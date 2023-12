Énergie : poêle à bois, radiateurs, pompe à chaleur... Quel est le mode de chauffage le plus économique ?

Cinq types d'appareils ont été comparés dans cette étude. (Illustration) (TBIT / PIXABAY )

Dévoilés le 4 décembre dernier, les assouplissements du Haut conseil de stabilité financière (HCSF) devraient faciliter la vie des ménages qui décident d'acquérir un bien ancien à rénover. Comme le rapporte Capital , le seuil de rénovation énergétique pour l'obtention d'un crédit sur 27 ans a en effet été fixé à 10 % contre 25 % auparavant. En parallèle, l’État prévoit de faire passer le budget des aides MaPrimeRénov' de 2,4 milliards d'euros en 2023 à 4 milliards d'euros en 2024. L'objectif de ces mesure est d'en finir avec les passoires thermiques (notées F ou G sur le diagnostic de performance énergétique).

Une étude comparative

Mais encore faut-il savoir quel mode de chauffage écologique adopter... Afin de vous aider à vous repérer dans les multiples options proposées, le spécialiste de la rénovation énergétique Hello Watt a réalisé une étude inédite pour le magazine mensuel. Celle-ci confronte les dépenses annuelles moyennes de chauffage des ménages durant les 20 prochaines années, en fonction de leur profil et du type de chauffage sélectionné. Elle prend également en compte le coût de l'appareil et de ses combustibles, et déduit les aides éventuelles. Cinq types d’appareils ont été comparés : la pompe à chaleur, le poêle à bois, la chaudière biomasse, la chaudière au gaz à très haute performance énergétique (THPE) et le radiateur électrique à haute performance.

Pour un couple occupant un appartement de 50 mètres carrés et consommant 6 000 kilowattheures par an, Hello Watt estime que les dépenses de chauffage annuelles atteindront environ 1 025 euros avec l'installation d'une pompe à chaleur. Le poêle à bois, dont l'installation est plus accessible mais le combustible plus cher, engendrera une facture relativement similaire (1 022 euros par an). En revanche, les radiateurs électriques à haute performance s'avéreront bien plus coûteux (1 975 euros par an).

Une solution au cas par cas

Pour une famille de quatre personnes vivant dans une maison de 100 mètres carrés et consommant 12 000 kilowattheures par an, la pompe à chaleur apparaît comme l'option la plus économique (1 636 euros par an). Les propriétaires d'un poêle à bois ou d'une chaudière biomasse devraient quant à eux s'acquitter d'une facture annuelle de chauffage comprise entre 1 800 et 2 100 euros. S'ils décident de se chauffer au gaz, la facture deviendra en revanche bien plus salée (2 580 euros par an).

Pour une famille de six personnes résidant dans une maison de 150 mètres carrés et consommant 15 000 kilowattheures par an, la pompe à chaleur semble à nouveau le mode de chauffage le plus intéressant. Avec ses 1 941 euros par an, elle surclasse ainsi le poêle à bois et la chaudière biomasse (tous deux inférieurs à 2 500 euros par an) et se révèle plus de deux fois moins chère que les radiateurs électriques. En adoptant cette dernière option, les propriétaires présentant ce profil risqueraient en effet de devoir régler une facture annuelle de chauffage de 4 726 euros.