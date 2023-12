Énergie : accablée par la hausse des coûts, une famille privée d'eau chaude et de chauffage à Toulouse

Depuis janvier, leurs factures de gaz et d'électricité frôlent les 300 euros. (Illustration) (Cobanams / Pixabay)

L'explosion des prix de l'énergie engendre des répercussions dramatiques pour de nombreux foyers français. Comme le rapporte La Dépêche du Midi , une famille de Toulouse (Haute-Garonne) vient d'en faire les frais. Le père, cariste de profession, indique payer 680 euros de loyer pour l'appartement de 69 mètres carrés qu'il occupe avec sa femme et leurs trois enfants, âgés de 8 à 15 ans. Or selon son témoignage, les factures mensuelles de gaz et d'électricité qu'il reçoit depuis janvier dernier avoisinent les 300 euros.

Un prix multiplié par six

« Avec ma femme on ne gagne que 2 000 euros, pour nous c'est une charge insoutenable, considère l'ouvrier . Donc depuis le début d'année, je ne paie que la moitié chaque mois. » Le Toulousain, qui garantit que toute la famille réduit au maximum sa consommation d'énergie, estime que son fournisseur leur fait surpayer leur consommation réelle. Pour lui, cette décision est donc tout à fait légitime. Mais pas pour Met Energie, le prestataire chargé par Nexity, le syndicat de l'immeuble, de la gestion du chauffage collectif. Depuis le 29 novembre, l'appartement a donc été privé d'eau chaude sanitaire et de chauffage.

Contactée par le quotidien régional, une cadre de l'entreprise explique que celle-ci est contrainte de répercuter sur ses clients la hausse historique des prix de l'énergie. Le nouveau contrat signé avec les opérateurs court depuis septembre 2022. « À cette époque, nous avons négocié un prix de 234 euros le mégawattheure. C'est six fois plus qu'avant la crise ! », indique l'employée.

Des solutions d'étalement

Bien que la famille ne puisse pas bénéficier du bouclier tarifaire car elle a recours à un chauffage collectif, elle devrait toutefois recevoir plusieurs aides. « L'Etat nous verse le montant global des aides à la consommation d'énergie rétroactivement à la fin du mois. La somme est ensuite redistribuée à tous les résidents suivant leur consommation. Cela représente environ la moitié de la facture sans compter l'abonnement », détaille la responsable.

Selon la cadre de Met Energie, « ce monsieur fait l'autruche depuis des mois, nous envoie des mails agressifs sans proposer la moindre solution à l'amiable ». Le prestataire aurait même émis des propositions d'étalement par écrit au médiateur de l'énergie, sollicité par le locataire. Ce dernier n'y aurait jamais donné suite. Le fournisseur précise également qu'il ignorait que le couple avait trois enfants à sa charge.