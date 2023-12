Enedis pourra réduire la puissance de compteurs Linky cet hiver-iStock-Jean-Luc Ichard.jpg

Une expérimentation inédite

Cet hiver, le gouvernement prévoit de lancer une nouvelle expérimentation en limitant de façon temporaire la consommation d’électricité des particuliers. Selon le ministère de la transition énergétique, il s’agit d’un test afin de vérifier s’il « pourrait potentiellement être possible, même dans des cas de figure extrêmes, d’éviter ou de limiter un recours aux coupures programmées ». Le gouvernement souhaite « travailler à une nouvelle mesure de sauvegarde afin d’envisager la sécurisation du réseau électrique à moyen et long terme » et « éloigner le risque de coupures temporaires », comme l’a expliqué Enedis à Capital. L’expérimentation porte donc sur les compteurs Linky.

Quels sont les foyers concernés ?

Au total, quelque 200 000 foyers vont être impactés par cette réduction de puissances sur leur compteur Linky. Concrètement, la puissance sera réduite à 3 kVA (kilovoltampère). Ce niveau de puissance correspond à l’utilisation de 3 000 watts en même temps. Pour information, la plupart des foyers disposent d’un abonnement avec une puissance de 6 ou 9 kVA. Seuls 4% des foyers ont un compteur de 3 kVA. Les réductions de puissance auront lieu avant le 31 mars, une seule fois, et dureront 2 heures sur des plages horaires comprises entre 6h30 et 13h30 ainsi qu’entre 17h30 et 20h30. Ces réductions se feront sur la base du volontariat. En effet, les foyers concernés recevront un courrier de la part d’Enedis. Ils pourront ensuite choisir d’accepter ou de refuser cette expérimentation. En cas de refus, il faudra signaler à Enedis son objection sachant qu’une absence de réponse équivaudra à un consentement. Les foyers qui accepteront de subir une baisse de leur puissance pendant 2 heures recevront un dédommagement de 10 euros. Les patients à haut risque vital (PHRV), sous assistance respiratoire, ne seront pas concernés.

Les compteurs Linky pilotables à distance

Pour le moment, difficile de prévoir l’impact de cette expérimentation. En effet, tout dépend du nombre de refus qu’Enedis recevra. « L’intérêt réside surtout dans les enseignements que l’on pourra en tirer, notamment sur les comportements des usagers. Les nouveaux compteurs nous permettent ce genre de dispositif, qui est moins brutal que les délestages, et nous aurions tort de nous en priver », explique Mathias Laffont, directeur usages et territoires à l’Union française de l’électricité (UFE). Une expérimentation possible grâce au pilotage à distance du compteur Linky. Pourtant, ce compteur électrique est toujours impopulaire. Pour rappel, l’hiver dernier, environ 4 millions de foyers avaient subi une désactivation des ballons d’eau chaude pendant la journée. Ce qui avait permis d’économiser 2 GW de puissance soit l’équivalent de deux réacteurs nucléaires. Le tout, sans impacter le confort des usagers.