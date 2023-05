En péril, le château du fils de Charlemagne, cherche preneur

Cette demeure, qui est également dotée d’une table à gibier en marbre offerte par l’empereur Napoléon III, est à vendre pour 1,5 million d’euros.

« Ce château était la résidence d’été du fils de Charlemagne , Louis Le Pieux. On dit aussi que Napoléon III est venu au château. Il reste une table à gibier en marbre, offerte par l’empereur à Charles de Cadier de Veauce, propriétaire du château au 19e siècle », vante Julien Marquis, chasseur de château chez Denniel Immobilier, antiquaires en immeubles, qui propose ce bien à la vente pour 1,5 million d’euros. Une table à gibier est une table de chasse située dans les grandes demeures aristocratiques pour présenter le gibier chassé. Ce château au cœur de l’Allier, en région Auvergne-Rhône-Alpes, a donc plus de 1000 ans d’histoire.

L’emplacement de cette demeure de 3000 m² date de l’époque gallo-romaine. Des sources en eau sont visibles dans une cave. Il ne reste pas grand-chose du château du 9e siècle, du roi des francs Louis Le Pieux. Charles de Cadier de Veauce, homme politique influent et ami du duc de Morny, l’a restauré dans un style néo-gothique. Il est également à l’origine de la construction des écuries actuelles ainsi que de l’aménagement d’un manège dans une partie semi-circulaire du château. De la forteresse médiévale, on retrouve le haut donjon, les tours et les courtines ainsi que les cuisines. Au 20e siècle, une légende est née, celle d’un fantôme aperçu de nombreuses fois, le fantôme d’une prénommée Lucie, sous l’impulsion de l’avant-dernier propriétaire.

De gros travaux à prévoir

Aujourd’hui, « le château est propriété de la même personne depuis 20 ans. Elle n’arrive plus à financer les travaux, une partie du château est en péril . Elle passe la main avant que ce soit la catastrophe absolue », commente Julien Marquis. Les toitures des ailes de dépendance du château sont en partie effondrées. Les toitures des ailes d’habitation sont à réviser entièrement notamment les lucarnes des faces est et sud. De nombreux travaux sont donc à prévoir. « Cette vente s’adresse à quelqu’un qui a un gros budget mais la Drac (direction régionale des affaires culturelles, NDLR) , le département et les collectivités sont prêtes à se mobiliser auprès du nouveau propriétaire pour redonner vie à ce fleuron », prévient Julien Marquis. L’ensemble constitue cependant l’une des dernières forteresses privées de la région Auvergne. Le parc de 8,3 hectares est constitué d’arbres remarquables et la rivière «la Veauce» passe au milieu du domaine.