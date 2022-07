En Île-de-France, il ya deux fois plus de logements économes que de passoires

L’Île-de-France affiche certes une proportion de passoires thermiques conséquente de plus de 13% mais la part de logements économes est bien plus importante (24%).

Le nouveau diagnostic de performance énergétique, DPE , a soufflé sa première bougie le 1er juillet. La plateforme spécialisée en rénovation énergétique Heero délivre à cette occasion un classement des régions où les logements sont les plus énergivores mais aussi des logements les plus économes. « On a tendance à voir le verre à moitié vide, si on le voit à moitié plein, ça change la donne », assure Romain Villain, directeur marketing et études chez Heero.

Pour rappel, les logements les moins biens isolés, classés G, ne pourront plus être loués à partir de 2025 et les F dès 2028. En France, 16,8 % des logements sont des passoires énergétiques F et G. Parmi les mauvais élèves, La Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, la Normandie et le Grand Est, avec respectivement 16,6 %, 15,7 %, 14,8% et 14,4% de passoires thermiques, qui correspondent aux logements classés F et G dans le parc. L’Île-de-France arrive juste après avec 13,6% de passoires thermiques.

Les maisons plus énergivores

Pourquoi de telles disparités régionales? Le climat rentre bien sûr en ligne de compte. Les trois premières régions ont un climat hivernal plus froid. De plus, ce sont des zones agricoles avec une forte proportion de maisons or, les maisons sont plus énergivores que les appartements. Les maisons comptent pour 65 % du parc en Bourgogne et même 72 % en Centre-Val de Loire. Leur typologie concorde avec l’activité agricole qui prédomine. On y trouve des corps de ferme par exemple. La proportion de logements anciens pèse également dans ce classement. Seuls 13% de DPE ont été réalisés dans le neuf en Bourgogne-Franche-Comté notamment.

À l’inverse, le sud de la France monte sur le podium des régions où les logements économes portant le plus d’étiquettes A et B: les régions PACA, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine comptent respectivement 6,8 %, 7,3 % et 7,6 % de passoires thermiques. Ce sont celles qui affichent le plus de logements économes (entre 18 et 24 %). Cette performance s’explique par le dynamisme du marché, marqué par un taux de construction élevé: 20 % des DPE sont réalisés dans le neuf en Nouvelle-Aquitaine par exemple. De plus, le climat est plus clément dans ces zones.

Mais comment expliquer la place de l’Île-de-France (2e sur le podium des régions avec le plus de logements économes, soit presque 24%)? « L’Île-de-France est en effet en milieu de tableau (NDLR 5e région sur 13) dans le classement des régions avec le plus de passoires et en haut du classement des régions les plus économes », souligne Romain Villain.

Tout d’abord, la capitale possède une plus grande part d’appartements que de maisons et la consommation énergétique des appartements est souvent moins élevée. De plus, le poids du logement neuf (25%) vient expliquer le nombre de logements économes. « On le constate: la part globale de passoires énergétiques par région est généralement contrebalancée par la dynamique des programmes neufs. Si on retire cette variable de l’équation, le constat diffère », analyse Pierre Leroy, cofondateur de Heero. Et en effet, « le nombre de passoires thermiques en Île-de-France si on regarde le logement neuf également est de 13,6% alors que si on ne regarde que l’ancien il est de 18% », remarque Romain Villain.