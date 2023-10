En France, 6 ménages sur 10 sont propriétaires de leur résidence principale

Crédit photo : Fotolia

Selon une étude récente de l'Insee, en 2023, six ménages sur dix sont propriétaires de leur résidence principale, c'est 6 points de plus qu'il y a 40 ans. Toutefois, la part des résidences principales dans le parc de logements a légèrement diminué au profit des résidences secondaires et des logements vacants. Explications.

Six ménages sur dix sont propriétaires de leur résidence principale

En 2023, 57 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale. Cette proportion a augmenté de 6 points en 40 ans. Parmi eux, 37 % n'ont plus de charges de remboursement. La part des propriétaires accédants est stable depuis une quinzaine d'année à 20 %, possiblement en lien avec l'allongement des durées d'emprunt.

La part des ménages locataires de leur résidence principale se maintient aux environs de 40 % depuis 1983. En 2023, les logements détenus par des bailleurs publics représentent 18 % (vs 23 % pour les bailleurs privés) du parc de résidences principales, soit 44 % du parc locatif à titre de résidence principale. La proportion des ménages logés gratuitement a baissé de façon continue depuis 1983, pour atteindre 2.6 % en 2023 contre 8.2 % quarante ans plus tôt.

En 2023, 8 logement sur 10 sont des résidences principales. Un tiers (32,2 %) d'entre elles se situent dans une commune urbaine de moins de 100 000 habitants et un autre tiers (31,8 %) dans une commune urbaine de plus de 100 000 habitants hors Paris. La capitale concentre à elle seule près de 15 % des résidences principales. Enfin, les communes hors unités urbaines en rassemblent 22 %.

Si la part des ménages propriétaires de leur résidence principale a augmenté entre 1983 et 2023, la part des résidences principales dans le parc de logements a légèrement reculé (passant de 82.6% à 82.1 %) au profit des résidences secondaires (9.6 % à 9.8 %) et des logements vacants (7.8 % à 8.2 %).

Les résidences secondaires représentent près d'un logement sur 10

La part des résidences secondaires et des logements occasionnels augmente depuis le début des années 2010. En 2023, ils représentent 9,9 % des logements. Ils sont majoritairement situés dans des communes hors unité urbaine ou dans des unités urbaines de moins de 100 000 habitants (77 %). Toutefois, la proportion de résidences secondaires dans les communes hors unité urbaine a nettement baissé passant de 51,8 % en 1983 à 37,1 % en 2023, au profit des unités urbaines de moins de 100 000 habitants (de 31,6 % à 39,9 %).

La part des logements vacants a diminué à Paris

En 2023, les des logements vacants représentent 8,1 % du parc. Cette vacance peut provenir d'une inadéquation de l'offre et de la demande en matière de taille, localisation, prix, ou correspondre à des logements en mauvais état. Ces logements peuvent être proposés à la vente ou à la location, en attente d'occupation ou de règlement de succession, ou encore sans affectation précise (logements à réhabiliter, par exemple). La vacance peut être aussi la conséquence du départ en maison de retraite de personnes âgées, sans que le logement soit mis en vente ou en location.

La majorité des logements vacants (58.7 %) se situent dans une commune hors unité urbaine ou dans une unité urbaine de moins de 100 000 habitants. La proportion de logements vacants à Paris s'est réduite, passant de 16.3 % en 1983 à 13.3 % en 2023. En revanche, elle augmente dans les unités urbaines de moins de 100 000 habitants, passant de 28.9 % en 1983 à 34.8 % en 2023.