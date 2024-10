En augmentant les taxes sur l'électricité, l'Etat veut récupérer 3,4 milliards d'euros ... minimum

Les taxes sur l'électricité vont augmenter en février 2025. (illustration) (Fotoblend / Pixabay)

Mauvaise nouvelle pour les Français : la baisse du prix de l'électricité pourrait être beaucoup moins importante que prévu. L'Etat, lancé dans une cure d'austérité drastique pour réduire sa dette, envisage en effet d'augmenter nettement la Taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité (TICFE).

Cette taxe s'élève aujourd'hui à 22,50 €/MWh. En pleine crise inflationniste, en 2022, le gouvernement l'avait baissée à son minimum (0,5 euro/MWh) avant de l'augmenter à nouveau progressivement. Au 1er février 2025, un retour à son niveau d'avant-crise, soit 32,44 €/MWh, est prévu. Cette hausse devrait avoir un impact mesuré sur la facture des consommateurs puisque, dans le même temps, le prix de l'électricité baisse.

Une hausse de la taxe plus importante que prévu ?

L'Etat devrait empocher 3,4 milliards d'euros supplémentaires grâce à cette mesure, rapporte BFM Business . Mais, selon les informations du Parisien , Bercy voudrait aller encore plus loin et aller au-delà des 32,44 €/MWh pour augmenter davantage ses recettes. La baisse des factures d'électricité serait alors bien inférieure aux 15 % que promettait Bruno Le Maire en juin dernier. Pire, pour certains clients, notamment ceux qui ont choisi un fournisseur alternatif et ne sont donc pas au tarif réglementé, la note pourrait augmenter.

Sur ce dossier sensible, le gouvernement marche sur des œufs. Une telle mesure pourrait provoquer une nouvelle crise sociale, craignent certains observateurs. « Je serai vigilante, a assuré la ministre de la Transition écologique et de l'Énergie, Agnès Pannier-Runacher, ce dimanche sur Twitter. S'il est normal de sortir progressivement du bouclier tarifaire et de revenir à un niveau de taxation d'avant crise, aller au-delà pourrait faire peser une charge supplémentaire sur les classes moyennes, les ménages les plus modestes et notre tissu industriel » .