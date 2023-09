En 2023, le rendement du fonds en euros battra-t-il celui du livret A ?

La décision finale de faire évoluer le taux du livret A appartient au gouvernement (Crédit photo : Shutterstock)

En 2022, le livret A a rapporté 1,38 % sur l'année, un taux inférieur au rendement moyen des fonds en euros de l'assurance vie (avant fiscalité) qui s'est établi à 2,00 %. Qu'en sera-t-il en 2023 alors que le rendement du Livret A est passé à 3,00 % ?

Le taux du livret A gelé à 3,00 % jusqu'en 2025

Avec la hausse de l'inflation, le livret A a vu son rendement bondir de 0,50 % début 2022 à 3,00 % début 2023, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis 2008. Sa rémunération est réglementée et fixée selon une formule mathématique qui dépend notamment de l'inflation. Celle-ci correspond à la moyenne semestrielle du taux d'inflation et des taux interbancaires à court terme (EONIA), avec un arrondi au dixième de point le plus proche et ne peut pas être inférieur à 0,50 %.

Mais la décision finale de faire évoluer le taux du livret A appartient au gouvernement, après consultation du gouverneur de la Banque de France. Ainsi, en août 2023, alors que la formule mathématique portait le rendement à 4,10 %, le gouvernement a pris la décision de le geler à 3,00 % jusqu'en 2025, considérant qu'un taux élevé pénaliserait à la fois l'activité économique et la production de logements sociaux.

Les assureurs vie multiplient les offres de bonification supplémentaires sur leurs fonds euros

Directement indexé sur l'inflation, le taux du Livret A a été rapidement relevé. Mais il en est tout autrement pour les fonds en euros de l'assurance vie. En effet, ceux-ci sont composés à 80 % d'obligations. Avec la période de taux bas, les assureurs ont dû acheter des obligations dont les rendements n'ont cessé de baisser pendant une dizaine d'années. Or, ces obligations ayant des échéances à long terme, les assureurs vont mettre du temps à les écouler, ce qui pénalise le rendement des fonds en euros. Et vendre ces obligations avant leur terme pour en acheter de nouvelles (plus rémunératrices) n'est pas un bon calcul car cela conduirait les assureurs à enregistrer des moins-values (car ces obligations ont perdu de la valeur en raison de leur faible rendement). Ainsi, le rendement moyen des fonds en euros est passé de 1,30 % en 2021 à 2,00 % en 2022.

Pour acquérir de nouvelles obligations, les assureurs doivent attirer l'épargne des Français sur leur fonds en euros, le tout en faisant face à la concurrence du Livret A et son taux à 3,00 %. Pour ce faire, ils n'ont pas d'autre choix que de relever le rendement de leur fonds en euros. Selon les premières estimations des experts, le rendement moyen 2023 pourrait atteindre 2,50 %. Si les assureurs annonceront le taux de rendement de leurs fonds en euros début 2024, ils multiplient d'ores et déjà les offres de bonification supplémentaire à valoir sur le taux 2023 : selon la part investie en unités de compte, le rendement peut parfois être boosté jusqu'à 1,50 %. En 2023, pour battre le rendement du livret A avec un fonds en euros, il faudra donc accepter d'investir une part de son épargne en unités de compte.