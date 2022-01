Emploi à domicile : le crédit d'impôt des particuliers employeurs pris en compte en temps réel

Les particuliers concernés bénéficieront progressivement de la mesure jusqu'en 2024 en fonction de leur catégorie. (illustration) (Pixabay / StartupStockPhotos)

Une réforme souhaitée par le gouvernement va progressivement supprimer le délai jusqu'ici nécessaire pour que les particuliers employeurs touchent leur crédit d'impôt. Depuis janvier 2022, certains d'entre eux bénéficient déjà du versement de ce crédit en temps réel. L'avancepuis le remboursement au bout d'un ansont ainsi supprimés.

Après la réforme du prélèvement à la source, c’est au tour du crédit d’impôt d’être repensé par le gouvernement pour réduire les délais fiscaux. Ce crédit sera désormais versé en temps réel aux particuliers employeurs. Une partie d'entre eux bénéficie déjà du nouveau dispositif depuis le 1er janvier 2022, rapporte Capital .

Une réforme instaurée progressivement

Les ménages concernés devaient jusqu’à présent avancer certains frais : le salaire de l'employé à domicile (professeur, femme de ménage) ainsi que ses cotisations sociales. L'année suivante, 50 % de cette somme était ensuite remboursée en deux fois par les services publics.

C’est ce décalage d’un an que le gouvernement a supprimé grâce à une réforme pensée avec certains organismes comme les Urssaf, la Fédération des particuliers employeurs (Fepem) et la Fédération des services aux particuliers (Fesp). Les particuliers employeurs ne paieront désormais plus que le reste à charge après prise en compte du crédit d'impôt.

Depuis le 1er janvier, les particuliers employeurs utilisant la plateforme Cesu + bénéficient de la suppression du délai. En avril viendront s'ajouter les ménages passant par une entreprise mandataire ou prestataire. Enfin, en 2023, lespersonnes touchant l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH) seront concernées, suivies des ménages utilisant Pajemploi à partir de 2024.