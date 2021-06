Elon Musk vend sa «dernière» maison à plus de 37 millions de dollars

Comme il l'avait promis il y a un an, le fondateur de Tesla et de SpaceX s'apprête à se délester de tous ses biens immobiliers.

Chose promise, chose due! Fatigué d'être taxé de propriétaire milliardaire, Elon Musk avait annoncé, il y a un an, qu'il allait vendre tous ses biens immobiliers. Interpellé la semaine dernière par un internaute qui lui demande s'il l'a fait pour «se concentrer sur Mars et nous rendre multiplanétaires» (voir le tweet ci-dessous), le fondateur de Tesla et de Space X lui a répondu qu'il s'était délesté de toutes ses maisons sauf une dans la baie de San Francisco, en Californie. Cette villa de près de 1500 m² située à Hillsborough vient tout de juste d'être mise sur le marché. C'est Elon Musk en personne qui l'a dévoilé dans un tweet publié cette semaine (voir ci-dessous) et commenté plus de 900 fois, retweeté plus de 600 fois et «liké» près de 7000 fois.

Le milliardaire américain souhaite vendre sa demeure, qu'il qualifie de «lieu spécial», à une grande famille. Les candidats seront ravis d'apprendre que la propriété, construite il y a un peu plus de 100 ans, dispose de six chambres (et de 10 salles de bains!), d'un garage pouvant accueillir une dizaine de voitures, une salle de bal, une piscine (bien sûr), des sentiers de randonnée et des canyons et enfin, est campée sur un terrain de 19 hectares.

Une taxe foncière à près de 277.000 $

Le public sera doute beaucoup moins enchanté par le prix de vente: 37,5 millions de dollars (plus de 31 millions d'euros), soit 26.000 dollars le m², selon le réseau immobilier Zillow qui a publié l'annonce sur son site. Cette somme qui, représente 0,02% de la fortune d'Elon Musk estimée à plus de 154 milliards de dollars, selon Forbes, doit permettre au fondateur de Space X de réaliser son rêve: financer une mission sur Mars. La taxe foncière de la villa, qui a avoisiné les 277.000 dollars en 2020 (plus de 230.000 euros), a de quoi faire réfléchir plus d'un acheteur. Ou encore l'assurance habitation qui dépasse les 13.000 dollars (11.000 euros) par mois. Sans compter le remboursement mensuel du crédit immobilier qui a coûté près de 126.000 dollars (environ 106.000 euros) au deuxième homme le plus riche du monde, derrière Jeff Bezos, le patron d'Amazon.

Ce n'est pas la première fois que le fantasque entrepreneur met en vente cette villa qu'il a acquise il y a tout juste quatre ans. En mai 2020, en plein Covid, le patron de Tesla avait déjà essayé de s'en séparer pour un prix légèrement inférieur: 35 millions de dollars. En vain. Six mois plus tard, le bien avait été retiré du marché. Le revoilà donc mis en vente, 7% plus cher. Avec une jolie plus-value à la clé pour Elon Musk si sa villa est vendue au prix: plus de 14 millions de dollars!