Elle récupère sa maison...avec plus de 30.000 euros de travaux

Dans l’Aude, une propriétaire a pu rentrer dans sa maison qu’occupait illégalement son locataire depuis 9 mois. Mais la facture est salée.

«L’expulsion du locataire est en cours. J’ai du mal à croire», nous écrit Solange, la cinquantaine, le 26 octobre dernier. C’est la fin de 9 mois de galères. Propriétaire depuis plus de 20 ans d’une maison de 100 m² à Coursan, dans l’Aude (11), Solange a loué, durant 9 ans, sa résidence à un homme d’une trentaine d’années. Le 1er février dernier, son bail arrive à échéance mais le locataire refuse de partir tant qu’une décision de justice ne l’oblige pas à quitter les lieux et qu’il n’a pas trouvé un logement. Pour dénoncer l’absurdité de sa situation, Solange s’est installée dans un camping-car face à sa maison.

Le jugement arrive en juin dernier et donne raison à la propriétaire. La mairie propose un logement social de 5 pièces mais le locataire refuse parce qu’«il trouve le salon trop petit», affirme le maire Édouard Rocher. Bien qu’elle ait obtenu gain de cause auprès de la justice, Solange est sans nouvelles de la préfecture qui doit autoriser les forces de police à expulser le locataire. La trêve hivernale, durant laquelle les expulsions locatives sont interdites, se rapproche et la propriétaire redoute d’avoir à attendre la fin de cette période de 5 mois, pour récupérer son bien. Ce n’est qu’à une semaine du début de la trêve hivernale que la police intervient pour expulser le locataire mauvais payeur. Solange crie victoire: «Voilà, j’ai gagné!».

Mais le soulagement laisse rapidement place à l’effroi quand Solange rentre chez elle. La propriétaire découvre une maison «dans un état lamentable, où tout est à refaire». «J’en ai pour au moins 30.000 euros de travaux!», se désole Solange. Sans compter les 35.000 euros de loyers impayés et les 8500 euros de frais engagés (le déménagement du locataire, le garde-meubles, les honoraires d’huissier...) «pour me débarrasser de lui». Soit un total de plus de 73.000 euros! Pour l’aider à remettre sa maison en état, une amie et collègue de travail de Solange vient de lancer une cagnotte Leetchi. À ce jour, 770 euros ont été récoltés.