Elle devient propriétaire de 85 maisons à cause d’une erreur de copier-coller

Pour rectifier le tir, l’acheteuse devra transférer le titre de propriété à Toll Brothers, le constructeur. Une fois ce transfert enregistré, les propriétés pourront de nouveau être vendues à d’autres acquéreurs.

Devenir propriétaire de 85 maisons en signant pour l’achat d’une seule maison uniquement? Impossible, nous direz-vous. Et pourtant, c’est bel et bien ce qui est arrivé à cette Américaine qui s’est retrouvée avec 84 lots supplémentaires en acquérant à l’origine un seul bien d’une valeur de 594.481 dollars, soit 593.711 euros, à Spanish Springs, au nord-est de Reno, dans le Nevada (États-Unis), selon Reno Gazette Journal.

Ces lots, qui appartiennent tous au constructeur immobilier Toll Brothers ont été placés sous le nom de la même propriétaire par erreur. Comment est-ce possible? « Il semble que Westminster Title de Las Vegas ait peut-être copié et collé une description légale d’un autre transfert de Toll Brothers lors de la préparation de l’acte (de l’acheteur) pour enregistrement », a déclaré Cori Burke, assesseur adjoint du comté de Washoe à Reno Gazette Journal . La description légale de la transaction qui a officiellement été enregistrée le 25 juillet dernier indiquait effectivement qu’elle englobait «l es lots 1 à 85… et les espaces communs A et B ».

Des erreurs courantes

Quelques clics suffiraient donc à attribuer la propriété de plusieurs biens valant des millions de dollars par inadvertance. Les erreurs de signalement provoquées par des descriptions légales erronées ne sont pas rares et se produisent même « assez souvent » selon elle, notamment à cause des mauvaises manipulations de copier-coller. « Ce cas particulier est juste un peu plus intéressant en raison du nombre de lots concernés », a-t-elle précisé.

La transaction a donc été signalée par le bureau de l’assesseur auprès de Westminster Title. Pour résoudre le problème, l’acheteuse devra transférer le titre de propriété à Toll Brothers, le constructeur. Une fois ce transfert enregistré, les 84 propriétés pourront de nouveau être vendues à d’autres acquéreurs via la procédure classique. Plusieurs propriétés ont cependant déjà été vendues à d’autres acheteurs et ceux-ci attendent de récupérer le titre de propriété. De quoi susciter leur inquiétude si la procédure prend plus de temps que prévu.