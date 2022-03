Élection présidentielle : les propositions de l’industrie de la gestion d’actifs pour l’épargne des Français

Crédit photo : 123RF

À quelques semaines de l'échéance électorale, l'AFG (Association française de la gestion financière) a travaillé à l'élaboration de propositions pour l'épargne des Français. PER, PEA, épargne salariale, investissement durable, éducation financière … le point sur les propositions.

Des solutions pour compléter l'intervention de l'État face à l'allongement de la durée de vie

Devant le succès du PER (lancé en octobre 2019), l'AFG propose de mettre en place un PER automatique et de permettre l'accès à un PER collectif dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés.

L'association souhaiterait faire évoluer le PER pour le rendre plus attractif pour les foyers faiblement imposables (les plus jeunes notamment). Il pourrait être décliné dans une version spécifique, sans déductibilité des versements mais avec une fiscalité allégée sur les gains au moment de la retraite.

L'AFG propose de continuer à généraliser l'épargne salariale dans les entreprises afin que tous les salariés puissent bénéficier d'un dispositif de partage de la valeur.

L'organisme propose un dispositif qui permettrait aux retraités de transformer son patrimoine immobilier en patrimoine financier tout en continuant à habiter son logement. L'objectif est de donner la possibilité de mobiliser ce patrimoine immobilier pour financer la vie longue.

Développer l'épargne en actions, en particulier chez les jeunes

L'AFG propose d'autoriser l'ouverture d'un PEA dès la naissance d'un enfant. Cela permettrait de faire fructifier son épargne sur le long terme, laissant ainsi espérer un rendement élevé. Une garantie optionnelle de l'État pourrait être envisagée. Les sommes seraient bloquées jusqu'à la sortie de l'enfant du foyer fiscal de ses parents. Cette épargne contribuerait au financement des entreprises et donc de l'économie de demain. Ce dispositif aurait des vertus pédagogiques puisque le jeune se sera familiarisé avec l'épargne longue.

Enfin, les règles de mise en place et de gestion du PEA pourraient être assouplies afin d'en faciliter la souscription et la transférabilité d'un établissement à l'autre.

L'association demande la prorogation du taux majoré à 25 % de la réduction d'impôt pour l'investissement dans une PME (IR-PME).

L'AFG souhaite inciter les parents et grands-parents à transmettre une partie de leur épargne et propose de prévoir une possibilité de don exceptionnel aux enfants ou petits-enfants en franchise de droits de succession à condition de flécher le don dans un PEA, un PEA PME ou un PER à hauteur de 30.000 euros.

Des investissements favorisant les modèles économiques durables

Il existe à l'heure actuelle de nombreux labels promouvant l'investissement durable et il est parfois difficile pour l'épargnant final de s'y retrouver. L'AFG propose la création d'un label européen harmonisé qui aurait un socle commun tout en reconnaissant les spécificités nationales.

L'éducation financière pour être acteur du développement de son épargne

L'AFG recommande de développer au plus tôt les compétences financières en intégrant un parcours pédagogique aux programmes des élèves de l'enseignement secondaire ou la mise en place de journées de sensibilisation, à l'image de la Suède où les écoles dispensent des cours de "finance personnelle" dès la première année de collège et jusqu'à la fin du lycée.

L'association recommande également d'étendre l'éducation financière à toutes les étapes de la vie. Ainsi, les nouveaux retraités pourraient être accompagnés afin de leur permettre d'investir de façon pertinente au regard de leur horizon d'investissement et de leur séquence de revenu. L'épargne salariale pourrait être utilisée comme un levier d'éducation financière auprès des salariés en les préparant dans le cadre de leur activité professionnelle à être acteur de leur épargne, tout au long de leur vie. Divers supports pourraient être mobilisés et notamment les réseaux sociaux, vecteur d'information croissant des jeunes, pour sensibiliser à l'importance de l'éducation financière pour faire des choix avisés dans son épargne.