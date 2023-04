Education financière : et si on donnait la parole aux enfants ?

(Crédits photo : Unsplash - CDC )

La semaine de l'éducation financière a, cette année, eu lieu entre le 20 et le 26 mars. Le thème ? « Plan your money, plant your future », autrement dit, planifiez votre argent, semez votre avenir ! Une semaine animée par de multiples ateliers à travers le pays, supervisée par la Banque de France.

Profitons de cet événement pour revenir sur les résultats de la 5ème étude menée par la Fédération bancaire française et Harris Interactive sur l'éducation financière et budgétaire. Surprise, c'est aujourd'hui les enfants qui ont la parole, puisque l'enquête a été réalisée auprès de 1031 enfants âgés de 8 à 14 ans.

Les enfants face à l'argent

Contrairement à ce que certains peuvent penser, les enfants sont assez conscients de la notion d'argent. Comme nous en parlions dans notre précédent article sur l'éducation financière, il est généralement commun d'aborder ce sujet dès 6 ans.

Cela ne les effraie pas, bien au contraire ! 93% des enfants sondés en parlent couramment avec leurs parents, 78% avec leurs amis, 69% à l'école et 67% avec leurs grands-parents.

Ce n'est donc pas étonnant que 97% des enfants sondés ont déjà réalisé leurs premiers achats. En moyenne, c'est à 9 ans qu'ils font leurs premières dépenses, avec leur propre argent, et à raison de 2 achats par mois. Dans leur liste de courses, on retrouve des bonbons pour 37% d'entre eux, des jouets (33%), des jeux vidéos (31%), des livres (30%) et des vêtements (29%).

Les enfants dépensent, certes, mais ils épargnent aussi. Lorsqu'ils reçoivent de l'argent, 50% des enfants le mettent de côté, 47% le dépensent et 3% le partagent avec d'autres.

Les enfants et la banque

En majorité, tous les enfants qui ont participé à cette étude savent ce qu'est l'argent de poche, les dépenses, les salaires et les distributeurs de billets. Pour autant, ils sont aussi nombreux à vouloir des réponses sur certaines thématiques bancaires. 48% d'entre eux ont ainsi répondu être en attente de pédagogie sur le compte bancaire, 52% sur la question de budget, 54% sur le crédit et le livret d'épargne, et 68% sur la bourse ou les actions.

La semaine de l'éducation financière a donc été l'occasion pour les banques de rectifier le tir. En effet, au cours de cette semaine, la Fédération Bancaire Française a lancé l'opération « j'invite un banquier dans ma classe », dans le but de sensibiliser les élèves de CM1-CM2 aux concepts de moyens de paiement, budget, pratiques d'achat, épargne ou encore sécurité.

Ce programme, validé par le Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse, a été labellisé EducFi par la Banque de France et a déjà été présenté auprès de 80 000 élèves à travers la France.

Les enfants et la digitalisation

Les générations les plus récentes ont grandi avec Internet. De fait, plus d'un enfant sur deux a déjà réalisé un achat sur Internet à l'âge de 10 ans et demi. 12% d'entre eux ont même fait cet achat seul, sans l'autorisation d'un adulte.

Parmi ceux qui achètent en ligne, au moins 40% ont déjà subi des tentatives d'arnaques sur Internet.

Enfin, même si leur influence principale reste leurs amis (à 80%), les enfants sont aussi très influencés par les publicités à la télévision (68%), les réseaux sociaux (57%), les publicités sur Internet (56%) et les influenceurs (54%).

Les enfants face à la conjoncture économique

Ne dites pas qu'ils ne la ressentent pas, c'est faux ! 71% des enfants interrogés durant l'enquête pensent que les prix ont augmenté lorsqu'ils achètent des choses avec leur argent. L'inflation, même s'ils ne la comprennent pas totalement, n'est pas une étrangère. 92% d'entre eux en ont d'ailleurs déjà entendu parler par leurs parents, 76% par la télévision, 47% à l'école et 41% sur Internet. Ce sont surtout les 13-14 ans qui sont les plus conscients de ce phénomène.

Les enfants imitent alors leurs parents. Face à une telle situation économique, certains ont déjà une stratégie toute pensée pour faire des économies : 78% d'entre eux attendent les soldes pour effectuer des achats et 69% préfèrent acheter des produits de seconde main.

Fait intéressant, ils sont même 32% à avoir déclaré acheter pour revendre plus cher sur des sites d'occasion. Un phénomène nouveau qui souligne deux volontés importantes de cette génération : économiser et faire de l'argent.

En conclusion

Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'hier. Ils sont beaucoup plus au fait des notions bancaires mais aussi de la valeur de l'argent au sens large. Leur autonomie financière est bien plus précoce, et ils n'hésitent plus à passer par Internet pour réaliser leurs achats. Aussi, ils sont conscients de la situation économique actuelle et cherchent à faire des économies dès qu'ils le peuvent.

La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que des actions telles que la semaine de l'éducation financière font de plus en plus parler d'elles. Les enfants sont curieux et désireux d'en savoir plus sur des notions qui autrefois ne les intéressaient pas. Un petit pas qui, à terme, portera ses fruits et permettra à une génération de jeunes adultes de faire les bons choix.

Étude complète à retrouver ici : Baromètre Les Enfants et l'Education Financière par Harris Interactive pour FBF.

Achevé de rédiger le 4 avril 2023 par Amélie Yem Chargée d'affaires en développement chez BFG Capital