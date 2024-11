Économies, flexibilité... Déménager en basse saison est la meilleure des solutions

Déménager pendant la saison creuse permet de réaliser des économies tout en bénéficiant d'une plus grande flexibilité. (Illustration) (cottonbro / Pixabay)

La période qui court d'octobre à février est sans conteste la plus propice au déménagement. Et pour cause : la basse saison se traduit généralement par une diminution de la demande, ce qui conduit les entreprises spécialisées à octroyer à leurs clients des conditions avantageuses, comme le rapporte le site SeLoger .

Anticiper le déménagement

Tout d'abord, il faut savoir qu'un déménagement organisé pendant la saison creuse sera facilité par une plus grande flexibilité au niveau des dates. En effet, les déménageurs professionnels et les sociétés de location de véhicules ont toujours plus de disponibilités pendant cette période.

Cela vous permettra ensuite de bénéficier de tarifs avantageux, ces derniers étant logiquement calqués sur la demande. Pour profiter des meilleurs prix, il peut être également judicieux d'organiser votre déménagement longtemps à l'avance, si possible en début de semaine et en dehors des vacances scolaires. Basse saison ou non, une réservation en dernière minute est rarement propice aux économies. Anticiper vous permettra également de comparer les devis des entreprises sollicitées, précisent nos confrères.

Les démarches à effectuer

Si la saison creuse présente des avantages non négligeables, elle a un inconvénient majeur : la météo. Pour éviter les accidents liés notamment à l'humidité, il est recommandé de renforcer vos cartons et de faire attention à la neige et au verglas. À ce propos, il est possible de prendre une assurance déménagement pour se protéger face aux éventuels dommages liés aux conditions météorologiques.

Pour rappel, des aides permettent de prendre en charge une partie des coûts : c'est notamment le cas de la CAF, de l'Action Logement ou encore du Loca-Pass. Vous pouvez vous rendre sur le site du service public pour connaître l'ensemble des démarches à effectuer dans le cadre d'un déménagement. Une fois ce dernier effectué, il ne vous restera plus qu'à réaliser les démarches administratives afférentes comme le changement d'adresse et à profiter pleinement de votre nouveau logement.